Djokovic se disgusta con el público del US Open pero vence a Fritz para avanzar a semifinales

NUEVA YORK (AP) — Novak Djokovic tomó una ventaja de dos sets contra el local Taylor Fritz, un oponente al que siempre vence, para acercarse a las semifinales, una ronda a la que llega a menudo en el Abierto de Estados Unidos.

Y el serbio marcó la ocasión enviando besos a aquellos en la multitud que apoyaban el martes al último estadounidense que quedaba en pie.

Eso fue solo un adelanto de la confrontación entre Djokovic y algunos espectadores en el Estadio Arthur Ashe.

Aún quedaba trabajo por hacer, pero terminaría con una victoria de 6-3, 7-5, 3-6, 6-4, por parte de Djokovic, quien mejoró a 11-0 contra Fritz, subcampeón de 2024, y alcanzó su 53ª semifinal de Grand Slam, extendiendo su récord, un total que incluye un empate con 14 en Flushing Meadows.

La salida de Fritz, cuarto preclasificado, significa que la sequía de Estados Unidos continuará. El país no ha tenido un solo campeón masculino de individuales en ningún major desde 2003, cuando Andy Roddick se coronó en Nueva York.

Djokovic jugará el viernes en su cuarta semifinal de Slam de la temporada y se enfrentará al cinco veces campeón de majors Carlos Alcaraz, quien no ha perdido un set en el torneo. El español se impuso 6-4, 6-2, 6-4 contra el 20mo Jiri Lehecka más temprano.

Djokovic aventaja 5-3 en enfrentamientos directos contra Alcaraz (2do preclasificado). Ha ganado sus dos enfrentamientos más recientes: en los cuartos de final del Abierto de Australia este enero y en la final de los Juegos Olímpicos de París el año pasado, cuando el serbio finalmente cumplió su deseo de conquistar una medalla de oro para su país.

Los últimos dos duelos de cuartos de final masculinos son el miércoles: Alex de Miñaur contra Felix Auger-Aliassime, y el campeón defensor Jannik Sinner contra Lorenzo Musetti en un enfrentamiento entre italianos por la noche.

