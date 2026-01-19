Djokovic se pone a 100 en Australia, Swiatek suda la gota gorda

Con su 100ª victoria en un torneo que ha ganado en diez ocasiones, Novak Djokovic se clasificó con gran autoridad para la segunda ronda del Abierto de Australia, este lunes en una segunda jornada en la que Iga Swiatek (2ª WTA) tuvo que emplearse a fondo para lograr el pase.

- "Me gusta esta música" -

"¡Es realmente mi pista favorita!", reaccionó Djokovic (4º) en la Rod Laver Arena tras ofrecer tranquilamente una lección al español Pedro Martínez (71º) por 6-3, 6-2 y 6-2.

En el verano austral ha levantado 10 trofeos y está en liza para volver a ganarlo en la final del 1 de febrero, lo que supondría un nuevo récord de 25 títulos de Grand Slam.

Antes de esta victoria número 100 en Melbourne, ya había alcanzado 102 triunfos en Wimbledon (con siete títulos) y 101 en Roland Garros (con tres).

"¿Qué decir? Me gusta esta música", resumió sobre sus estratosféricas estadísticas.

En cuanto a su rendimiento en la pista, en su primer partido del año, el serbio de 38 años considera haber enviado "la señal adecuada", tanto para él "como para los rivales".

- Medvedev vuelve a carburar -

En reconstrucción en los últimos meses, Daniil Medvedev se parece cada vez más a un aspirante al título: se mantiene invicto en 2026 al vencer este lunes al neerlandés Jesper De Jong (73º) por 7-5, 6-2 y 7-6 (7/2), siguiendo la estela de su título a principios de mes en Brisbane.

"El año pasado no fue mi mejor temporada. Pero ahora estoy jugando cada vez mejor", resumió este lunes.

El ex número 1 del mundo, ahora 12º, disputó en Melbourne las finales de 2021, 2022 y 2024, todas perdidas. Pero el año pasado, como preludio a su mala temporada, perdió en segunda ronda.

También avanzó para delirio del público el vencedor del torneo en 2014, el suizo Stan Wawrinka, de 40 años, que batió al serbio Laslo Djere (92º); 5-7, 6-3, 6-4 y 7-6 (7/4).

"Es increíble, la única razón para volver (año tras año) es este cariño que me dan", dijo el número 139 en su última participación en Melbourne. El ganador de tres Grand Slams (también Roland Garros 2015 y el US Open 2016) ya anunció que 2026 será su último año en el circuito.

- "Estaba oxidada" -

En el cuadro femenino, la número 2 Swiatek tuvo que esforzarse para apartar a la 130ª, Yuan Yue, procedente de la clasificación, por 7-6 (7/5) y 6-3 tras más de dos horas de reñido partido.

"Estaba oxidada y empecé mal, pero sabía que podía jugar mejor. Eso fue lo que pasó a partir de mitad del primer set", comentó la polaca de 24 años.

"Supe aprovechar mis oportunidades y de eso estoy contenta", subrayó la jugadora con seis títulos de Grand Slam, que nunca ha pasado de semifinales en Melbourne.

Además Coco Gauff (3ª) se clasificó con facilidad al derrotar a la uzbeka Kamilla Rakhimova (93ª) por 6-2 y 6-3.

"Intenté no ponerme demasiada presión", dijo Gauff sobre su mentalidad. "Quiero ganar este torneo. Solo estoy satisfecha si gano, pero estoy orgullosa de mí misma independientemente de cómo me vaya".

- Golpe duro para Auger-Aliassime -

Considerado un candidato a la sorpresa tras una segunda mitad de la temporada 2025 muy prometedora, el cuartofinalista del Abierto de Australia 2022 Felix Auger-Aliassime (8º) se vio frenado de entrada por dolores en la pierna izquierda.

El canadiense, de vuelta en el Top 10, tiró la toalla antes del inicio del cuarto set cuando caía por 3-6, 6-4 y 6-4 ante el portugués Nuno Borges (46º).

"Empecé a tener calambres al comienzo del tercer set y se volvió muy complicado ser competitivo a este nivel. Lo intenté, pero hoy no fue posible", explicó.

A la espera del debut el martes del doble defensor del título Jannik Sinner (N.2) -ante el francés Hugo Gaston-, todos los principales favoritos se han clasificado para la segunda ronda, luego de que el domingo lo hicieran el N.1 Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev (N.3), finalista el año pasado.