Djokovic se queda de nuevo a las puertas del récord de 25 Grand Slams

Novak Djokovic perdió ante Carlos Alcaraz en la final del Abierto de Australia, este domingo en Melbourne, y sigue compartiendo el récord de 24 títulos del Grand Slam junto a la australiana Margaret Court, pero se queda de nuevo a las puertas del vigésimo quinto título.

Este es el historial del serbio desde que ganó su último Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos de 2023:

2024

Abierto de Australia: semifinales (perdió ante Jannik Sinner)

Roland Garros: cuartos de final (no compareció por lesión cuando debía enfrentarse a Casper Ruud)

Wimbledon: final (perdió ante Carlos Alcaraz)

Abierto de Estados Unidos: tercera ronda (perdió ante Alexei Popyrin)

2025

Abierto de Australia: semifinales (se retiró contra Alexander Zverev)

Roland Garros: semifinales (perdió ante Jannik Sinner)

Wimbledon: semifinales (perdió ante Jannik Sinner)

Abierto de Estados Unidos: semifinales (perdió ante Carlos Alcaraz)

2026

Abierto de Australia: final (perdió ante Carlos Alcaraz)