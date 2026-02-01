Djokovic se queda de nuevo a las puertas del récord de 25 Grand Slams
Novak Djokovic perdió ante Carlos Alcaraz en la final del Abierto de Australia, este domingo en Melbourne, y sigue compartiendo el récord de 24 títulos del Grand Slam junto a la australiana Margaret Court, pero se queda de nuevo a las puertas del vigésimo quinto título.
Este es el historial del serbio desde que ganó su último Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos de 2023:
2024
Abierto de Australia: semifinales (perdió ante Jannik Sinner)
Roland Garros: cuartos de final (no compareció por lesión cuando debía enfrentarse a Casper Ruud)
Wimbledon: final (perdió ante Carlos Alcaraz)
Abierto de Estados Unidos: tercera ronda (perdió ante Alexei Popyrin)
2025
Abierto de Australia: semifinales (se retiró contra Alexander Zverev)
Roland Garros: semifinales (perdió ante Jannik Sinner)
Wimbledon: semifinales (perdió ante Jannik Sinner)
Abierto de Estados Unidos: semifinales (perdió ante Carlos Alcaraz)
2026
Abierto de Australia: final (perdió ante Carlos Alcaraz)