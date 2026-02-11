Djokovic se retira de Abierto de Qatar por fatiga

Por Ashraf Hamed Atta

11 feb (Reuters) - Novak Djokovic se retiró del Abierto de Qatar que se celebrará la próxima semana en Doha debido al cansancio, informaron el miércoles los organizadores del torneo.

El tenista de 38 años tenía previsto hacer su primera aparición desde el Abierto de Australia, pero en su lugar descansará antes de la gira norteamericana.

Djokovic alcanzó su undécima final del Abierto de Australia el mes pasado, donde perdió en cuatro sets ante el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz.

Alcaraz y Jannik Sinner encabezarán el torneo ATP 500 sobre pista dura de Doha, que comienza el lunes, como los dos primeros cabezas de serie. (Reporte de Ashraf Hamed Atta; Editado en español por Javier Leira)