Djokovic se retira del Masters de París

21 oct (Reuters) - Novak Djokovic no competirá en el Masters de París de la próxima semana, dijo el martes el 24 veces campeón de Grand Slam sin dar una razón para retirarse del evento de nivel 1000.

"Querida París, desafortunadamente no competiré en el @RolexPMasters de este año", escribió Djokovic en X.

"Tengo increíbles recuerdos y grandes éxitos a lo largo de los años, especialmente haber podido conquistar el título 7 veces. Espero verlos el año que viene. Merci".

El serbio cayó en semifinales del Masters de Shanghái ante el monegasco Valentin Vacherot, a la postre campeón, a principios de mes. Luchó contra una lesión en la pierna y el agotamiento por calor en su victoria de octavos de final contra Jaume Munar.

Djokovic, de 38 años, dijo recientemente que no tenía planes de retirarse del tenis y citó al gran jugador de la NBA LeBron James, al exjugador de la NFL Tom Brady y al veterano futbolista Cristiano Ronaldo como inspiraciones para prolongar su carrera.

La última vez que ganó un Grand Slam fue en 2023, pero esta temporada ha alcanzado las semifinales de los cuatro 'majors' y ocupa actualmente el quinto puesto del ránking. (Reporte de Rory Carroll en Los Ángeles, edición de Toby Davis. Editado en español por Natalia Ramos)