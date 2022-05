Djokovic sigue lidiando mentalmente en batalla para volver a estar en forma

Por Fernando Kallas

MADRID, 1 mayo (Reuters) - El n√ļmero uno del mundo, Novak Djokovic, dijo que todav√≠a estaba lidiando mentalmente para volver a su mejor nivel despu√©s de perderse el Abierto de Australia y una parte del comienzo de la temporada debido a su negativa a vacunarse contra el COVID-19.

El 20 veces campeón de Grand Slam no pudo defender su título del Abierto de Australia en enero después de ser deportado del país, después de que inicialmente fue admitido en el torneo a pesar de no haber recibido la vacuna.

El jugador de 34 a√Īos tambi√©n se ausent√≥ de los eventos ATP Masters 1000 en Miami e Indian Wells.

"El desaf√≠o definitivamente est√° m√°s en el lado mental y emocional", dijo Djokovic en una conferencia de prensa el domingo en un momento en que se prepara para comenzar su campa√Īa en el Abierto de Madrid el martes.

"Por supuesto, nunca he vivido algo parecido a lo ocurrido a principios de esta temporada y no sab√≠a como iba a afectarme", agreg√≥. "Obviamente todav√≠a... tengo que lidiar con eso a cierto punto. No es tan influyente como lo fue en los primeros dos o tres meses del a√Īo. Siento que cuanto m√°s juego... m√°s c√≥modo me siento".

La falta de práctica de partidos del serbio se mostró en sus dos primeros torneos en tierra batida de la temporada.

Fue eliminado por Alejandro Davidovich Fokina en Montecarlo y fue derrotado por Andrey Rublev en la final en Belgrado el mes pasado.

Djokovic admiti√≥ que f√≠sicamente "simplemente se qued√≥ sin energ√≠a" en su derrota en Montecarlo, pero se alegr√≥ de haber tenido la oportunidad de jugar cuatro largos partidos en Serbia en un momento en que intensifica su preparaci√≥n para Roland Garros, donde levant√≥ el trofeo el a√Īo pasado y en 2016.

"Por supuesto que no me gustó la manera en la que terminé el torneo... Es un proceso y tengo que ser paciente. Con suerte la situación seguirá evolucionando también esta semana", aseguró.

Djokovic dijo también que estaba feliz de tener una mayor claridad sobre en qué torneos podía competir sin vacunarse contra el COVID-19.

"Estoy feliz de estar de vuelta en el sentido de poder jugar torneos y tener un calendario claro de a dónde puedo ir. Ojalá pueda sacar lo mejor de mí mismo, particularmente en Grand Slams" aseguró.