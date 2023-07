djokovic sigue sumando marcas mientras avanza en wimbledon

(Actualiza con triunfo de Djokovic, detalles, partidos; cambia redacci贸n)

Por Martyn Herman

LONDRES, 5 jul (Reuters) - El tenista serbio Novak Djokovic sum贸 otra marca el mi茅rcoles al lograr su victoria 350 en torneos del Grand Slam en su partido ante el australiano Jordan Thompson, al que derrot贸 por 6-3, 7-6 (7-4) y 7-5 para meterse en la tercera ronda de Wimbledon.

De esta forma se uni贸 a Roger Federer y Serena Williams como los 煤nicos jugadores que han alcanzado las 350 victorias en los Slams, pero el jugador de 36 a帽os tiene la vista puesta en metas m谩s altas.

El serbio, segundo cabeza de serie, aspira a ganar su octavo Wimbledon y el quinto consecutivo. Pareci贸 tener el partido siempre bajo control y solamente pas贸 apuros en el segundo set, en el que finalmente se impuso en el "tie-break".

Djokovic extendi贸 su racha ganadora en hierba a 30 partidos, con su 煤ltima derrota ante Marin Cilic en la final del Queen's Club de 2018, pero admiti贸 que lo presionaron mucho.

Aunque el serbio no necesita ayuda para lograr su 24潞 t铆tulo de Grand Slam e igualar el r茅cord hist贸rico de Margaret Court, lo cierto es que las cosas le est谩n saliendo bien.

Thompson "tuvo un poco de mala suerte en el segundo set. Tuvo algunas oportunidades, pero s铆, jug贸 un gran partido y se merece un gran aplauso, seguro", dijo Djokovic.

En otro partido del d铆a, el ruso Daniil Medvedev, tercer cabeza de serie, se impuso al brit谩nico Arthur Fery, n煤mero 391 del mundo, por 7-5, 6-4 y 6-3, para meterse en la segunda ronda.

Medvedev, campe贸n del Abierto de Estados Unidos en 2021 y ganador de cinco torneos este a帽o, s贸lo ha alcanzado una vez la cuarta ronda en el c茅sped del All England Club, aunque se perdi贸 el torneo del a帽o pasado debido a la prohibici贸n impuesta a los tenistas rusos por la guerra en Ucrania.

Fery le sac贸 de sus casillas durante un rato con un saque y volea sostenidos, pero una interrupci贸n por lluvia en el 5-5 del primer set cambi贸 la din谩mica y Medvedev se llev贸 r谩pidamente el parcial tras la reanudaci贸n.

El ruso no estuvo todo lo c贸modo que se esperaba tras la reanudaci贸n, ya que Fery le rompi贸 el saque en los primeros compases del segundo set mientras Medvedev trataba de mantener la regularidad.

Sin embargo, el saque del jugador de 27 a帽os sigui贸 siendo un arma poderosa que le permiti贸 evitar m谩s sustos y, tras cerrar el segundo parcial por 6-4, logr贸 quedarse con el set definitivo sin mayores sobresaltos.

"Estaba bastante nervioso, no pude jugar ayer, as铆 que estoy muy contento de volver", dijo Medvedev en una entrevista en la pista.

"Gracias por la agradable bienvenida, especialmente contra Arthur, un brit谩nico. Fue incre铆ble, porque no sab铆a el recibimiento que me iban a dar. No me quieren en todas partes por lo que soy, a veces me vuelvo loco en la pista, pero me va a encantar mi estancia aqu铆 y espero prolongarla", agreg贸 en referencia al p煤blico local.

Tambi茅n por primera ronda, el argentino Francisco Cer煤ndolo super贸 al portugu茅s Nuno Borges por 5-7, 6-3, 6-3 y 6-4; mientras que su compatriota Guido Pella gan贸 al croata Borna Boric por 6-3, 7-5, 4-6, 3-6 y 6-1.

(Reporte adicional de de Mitch Phillips. Editado en espa帽ol por Javier Leira)

Reuters