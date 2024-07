Djokovic sufre para ganar al 277º del mundo en la segunda ronda de Wimbledon

Novak Djokovic, que aspira a un octavo título en Wimbledon, sufrió mucho más de lo esperado para imponerse al británico Jacob Fearnley (277º del mundo) en cuatro sets, por 6-3, 6-4, 5-7 y 7-5, este jueves en la segunda ronda.

El serbio de 37 años, número 2 mundial, se enfrentará en tercera ronda con el australiano Alexei Popyrin (47º), que derrotó al argentino Tomás Etcheverry (31º) en cinco sets, por 3-6, 6-4, 4-6, 6-4 y 6-3.

A Djokovic, el partido de este jueves se le fue complicando por momentos, después de dos primeros sets relativamente tranquilos.

En el tercer set, perdió dos veces su servicio y la manga fue para Fearnley, para sorpresa y alegría del público londinense.

En el cuarto set, el británico se llegó a poner con 5-4 a favor, pero ahí reaccionó el serbio para encadenar tres juegos seguidos ganados y dejar el choque visto para sentencia, evitando tener que acudir al quinto set.

"Me ha dado trabajo, es verdad. Era difícil hacerle break. Tuve probablemente un poco de suerte en el cuarto set", admitió 'Nole' tras su victoria.

"Quizás podía haber ganado en tres sets, pero lo que importa es que este partido podía haber llegado potencialmente a un quinto set por cómo ha jugado Fearnley, especialmente en el cuarto. Así que estoy muy contento por no haber tenido que jugar ese quinto set", añadió.

Djokovic había debutado el martes en este Wimbledon, entonces con una victoria rápida en tres sets (6-1, 6-2 y 6-2) ante el checo Vit Kopriva (123º).

La estrella serbia juega con una rodillera gris después de haber sido operado del menisco derecho hace tres semanas. Esa lesión le había hecho abandonar antes de jugar en cuartos de final de Roland Garros.

"No estoy muy seguro de haber tenido hoy la mentalida de un campeón. No me sentía muy cómodo. A veces tienes días difíciles, en los que no te sientes bien", reconoció Djokovic tras su victoria del jueves.

Ig/dr/mcd

AFP