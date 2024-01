PERTH, 2 ene (Reuters) - Novak Djokovic recibió tratamiento por un problema en la muñeca durante su victoria por 6-1, 6-7 (3-7) y 6-1 sobre Jiri Lehecka en la United Cup el martes, en la que Serbia superó a la República Checa por 2-1 para alcanzar los cuartos de final.

Djokovic consiguió el empate 1-1 con Serbia en el torneo de equipos mixtos, dotado con 10 millones de dólares, y tenía previsto competir en el partido decisivo de dobles mixtos con Olga Danilovic antes de ser sustituido por Hamad Medjedovic, de 20 años, quienes consiguieron el punto de la victoria.

Djokovic, que se prepara para buscar su undécimo título del Abierto de Australia este mes, tuvo molestias en la muñeca derecha en el entrenamiento y en ocasiones hizo muecas en el primer set en el RAC Arena.

El serbio tuvo que ser atendido por un entrenador tras el primer set y Lehecka vio la oportunidad de ganar el segundo en el tie-break.

Djokovic se tomó un descanso médico antes del comienzo del tercer set y salió disparado, logrando una ventaja de 5-0 antes de sentenciar el partido.

"La lesión se produjo en el calentamiento previo al partido. Recibí tratamiento constante antes del partido, durante el partido y después del partido", dijo el jugador de 36 años a la prensa.

"No es la primera vez que me enfrento a este tipo de circunstancias (...) estas cosas pasan. Creo que no es un problema grave, porque aun así conseguí terminar el partido y jugar bien, a pesar de no encontrarme al 100%".

"Espero tener tiempo suficiente para recuperarme para la eliminatoria de mañana contra Australia". (Reporte de Shrivathsa Sridhar y Chiranjit Ojha en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)