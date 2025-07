Djokovic supera a De Miñaur y alcanza los cuartos de final de Wimbledon

Por Martyn Herman

LONDRES, 7 jul (Reuters) - Novak Djokovic alcanzó los cuartos de final de Wimbledon por decimosexta vez, pero tuvo un duro día de trabajo en su oficina de la Pista Central para superar al australiano Álex de Miñaur el lunes.

El serbio, de 38 años, tuvo un comienzo pésimo y perdió el primer set en 31 minutos, pero al final se hizo con el control de la batalla y ganó por 1-6, 6-4, 6-4 y 6-4, manteniendo vivas las esperanzas de conquistar el título número 25 de Grand Slam.

Con Roger Federer observando desde el palco real -el jugador cuyo récord de ocho títulos masculinos intenta igualar Djokovic-, el juego habitualmente quirúrgico del balcánico falló de forma estrepitosa al principio.

El australiano continuó causando dolores de cabeza a Djokovic, pero el sexto cabeza de serie encontró la forma de ganar los dos siguientes sets, llenos de peloteos desde la línea de fondo.

Incluso entonces parecía que Djokovic se vería arrastrado a un quinto set, ya que De Miñaur se puso con una ventaja de 4-1 en el cuarto set, pero el serbio cerró la puerta justo a tiempo, ganando cinco juegos seguidos para conseguir su pase a cuartos.

Djokovic se medirá ahora con Flavio Cobolli, que inauguró antes una jornada histórica para el tenis italiano eliminando por 6-4, 6-4, 6-7(4) y 7-6(3) a Marin Cilic, de 36 años y finalista aquí en 2017, en una soleada pero ventosa Pista Dos.

Blandiendo su raqueta naranja como un sable fluorescente, el jugador de 23 años se deshizo del croata, abriendo el camino a sus compatriotas Jannik Sinner y Lorenzo Sonego, que esperan seguirle más tarde en el día y establecer un récord en Wimbledon con tres italianos entre los ocho mejores.

Compacto y rebosante de energía juvenil, Cobolli se adueñó de la pista durante los dos primeros sets, lanzando fuertes golpes de fondo que el excampeón del Abierto de Estados Unidos sólo pudo devolver dando grandes zancadas y cortando la pelota, incurriendo en demasiados errores.

Cilic no mostró nunca la chispa que le llevó a derrotar en el partido previo al cuarto cabeza de serie, Jack Draper. Por contra, Cobolli demostró que su arsenal es mucho más que sólidos golpes de fondo, desplegando una serie de voleas y dejadas que hicieron las delicias de un público cada vez más agradecido.

Una sola rotura de saque en cada uno de los dos primeros sets le colocó firmemente en cabeza, antes de que Cilic lograra hacerse con la tercera manga en el tie-break.

Cilic rompió de nuevo y se puso 4-3 en el cuarto set, mientras la frustración de Cobolli empezaba a aparecer y la sombra del croata se agrandaba.

No obstante, el italiano, cabeza de serie número 22, rompió de nuevo el saque de su rival de forma inmediata gracias a un golpe ganador de revés. Recuperado, forzó un segundo tie-break y esta vez no cometió ningún error, logrando la victoria cuando Cilic cometió un error no forzado, su 64º del partido. (Reporte adicional de Ossian Shine; editado en español por Carlos Serrano)