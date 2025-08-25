Djokovic supera a Tien y alcanza la segunda ronda del Abierto de EEUU

Por Shrivathsa Sridhar

NUEVA YORK, 25 ago (Reuters) - Novak Djokovic dio una lección de tenacidad a Learner Tien en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos el domingo, cuando se impuso al adolescente estadounidense por 6-1, 7-6(3) y 6-2 y puso en marcha su última búsqueda de un inédito 25º título de Grand Slam. El serbio, de 38 años, disputó su primer partido de individuales desde que alcanzó las semifinales de Wimbledon el mes pasado y, cambiando la indumentaria blanca por un elegante conjunto completamente negro, luchó contra sus problemas físicos para conseguir su 80ª victoria en el estadio Arthur Ashe.

Con esta victoria, Djokovic se ha convertido en el primer jugador, desde que el deporte se hizo profesional en 1968, en ganar 75 partidos consecutivos en la primera ronda de los Grand Slams, 55 de ellos en sets corridos.

"Ha sido un partido extraño", dijo Djokovic, que a mitad de partido parecía tener problemas con una lesión. "El primer set fue de 20 minutos y el segundo de una hora y 20 minutos, sets bastante opuestos a los que jugamos. Fue clave para mí mantener los nervios en el segundo set y ganarlo en".

"Después empecé a sentirme mejor. Siempre puedo hacerlo mejor, pero es una gran manera de empezar la campaña de este año". El séptimo cabeza de serie se sobrepuso a una violación de tiempo para consolidar una temprana rotura de servicio al comienzo de la contienda y un acalorado debate con el juez de silla poco después le espoleó para cerrar el primer set rápidamente. Tien, de 19 años, con la misión casi imposible de endosar a Djokovic su primera derrota en la primera ronda de un Grand Slam desde el Abierto de Australia de 2006, tuvo oportunidades de igualar la contienda durante un agotador segundo set, pero se derrumbó en.

Después de tratarse una ampolla en el pie derecho, Djokovic lanzó fuertes golpes desde la línea de fondo para ponerse con 3-1 en el tercer set y el cuatro veces campeón de Nueva York ya no miró atrás, reservándose un duelo con el estadounidense Zachary Svajda. (Información de Shrivathsa Sridhar en Nueva York; edición de Peter Rutherford; edición en español de María Bayarri Cárdenas)