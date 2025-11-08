Djokovic vence a Musetti y gana título en Atenas para clasificar a las Finales ATP

ATENAS (AP) — Novak Djokovic ganó el sábado su título número 101 de su carrera al remontar para una victoria de 4-6, 6-3, 7-5 sobre Lorenzo Musetti en la final del Campeonato Helénico.

La derrota acabó con las esperanzas de Musetti de clasificarse para las Finales ATP de fin de temporada en Turín, Italia, con Felix Auger-Aliassime obteniendo el último lugar en su lugar.

Djokovic, de 38 años, estableció un récord masculino con su título número 72 en canchas duras, uno más que Roger Federer.

"Una batalla increíble", afirmó Djokovic. "Tres horas de un partido agotador, físicamente. ... Estoy muy orgulloso de mí mismo por superar este."

El último set presentó cinco quiebres, antes de que Djokovic asegurara la victoria con un saque ganador. Musetti ha perdido ahora sus últimos seis finales a nivel de gira.

