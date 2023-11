TURÍN, ITALIA, 12 nov (Reuters) - Novak Djokovic logró dominar al debutante danés Holger Rune con una victoria el domingo por 7-6(4) 6-7(1) 6-3 en su primer partido del todos contra todos de las Finales ATP para sellar el número uno del ránking por octava vez en su carrera.

El serbio, de 36 años, tuvo que esforzarse al máximo en algunos momentos, mientras Rune generaba grandes jugadas que deleitaban al numeroso público que acudió por la noche al Pala Alpitour de Turín.

Sin embargo, después de un mal tie-break en el segundo set, Djokovic hizo valer su experiencia en la búsqueda de su séptimo título del año.

Antes, Jannik Sinner tuvo un comienzo de ensueño ante su público al derrotar por 6-4 y 6-4 a Stefanos Tsitsipas en su primer duelo del Grupo Verde.

Djokovic se enfrentará a Sinner el martes.

La décimo novena victoria consecutiva del serbio acabó con cualquier posibilidad de que el español Carlos Alcaraz lo superara esta semana en la clasificación.

Un sensacional primer set tuvo al público en vilo, y Djokovic se impuso en el tie-break.

Pero Rune, de 20 años, que había ganado en dos de sus cuatro primeros enfrentamientos, no se dejó intimidar y subió la potencia para llevar la segunda manga a otro tiebreak, que esta vez pudo ganar.

Ruptura temprana

Djokovic rompió pronto en el set decisivo pero luego devolvió la ventaja con un mal juego de servicio, rompiendo dos raquetas durante el cambio.

Sin embargo, Rune volvió a flaquear en el 2-3 cuando perdió la concentración y comenzó a vociferar contra su entrenador Boris Becker.

Esta vez no hubo vuelta atrás y Djokovic finalmente logró una cómoda victoria.

"Me costó todo. En el primer juego me lanzó duros tiros y supe que iba a ser una noche dura", dijo Djokovic, que ahora ostenta un récord de 18-1 en su estreno en el torneo. "Él jugó muy bien y yo también por momentos. Fue una victoria emotiva, sabiendo que me haría con el número uno del mundo". (Reporte de Martyn Herman; Editado en Español por Manuel Farías)