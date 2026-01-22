Djokovic vence a un clasificado y Keys también avanza a tercera ronda

Por Michael Church

MELBOURNE, 22 ene (Reuters) -

Novak Djokovic venció este jueves al italiano Francesco Maestrelli (6-3, 6-2 y 6-2) para alcanzar la tercera ronda del Abierto de Australia, mientras que la campeona femenina Madison Keys se sobrepuso a un tropiezo en el segundo set contra Ashlyn Krueger.

Djokovic, cuarto cabeza de serie, que busca ampliar su récord con su undécimo título en Melbourne Park y su 25º Grand Slam en total para romper el empate con Margaret Court, mantuvo el control en su partido de segunda ronda sin necesidad de darlo todo.

"No sabía mucho de él (Maestrelli) hasta hace unos días, es lo que pasa estos días", dijo Djokovic sobre su rival de 23 años.

"Sin embargo, el respeto siempre está ahí y no le subestimé. Tiene un gran saque y un gran juego, solo le falta un poco de experiencia. Tiene juego para llegar lejos y alto en la clasificación mundial y se lo deseo", añadió.

Djokovic, de 38 años, dominó rápidamente el primer set y se adelantó de nuevo en el primer juego del segundo para presionar al número 141 del mundo, Maestrelli.

Con esta victoria, Djokovic suma su 399ª victoria en un partido de Grand Slam, y la 101ª en Melbourne, lo que le deja a una del récord de Roger Federer. Djokovic se enfrentará a Botic van de Zandschulp.

MUSETTI DERROTA A SU AMIGO SONEGO EN SETS CORRIDOS

Lorenzo Musetti, quinto cabeza de serie, ganó la batalla de los italianos en el Margaret Court Arena al derrotar a Lorenzo Sonego por 6-3, 6-3, 6-4 y se enfrentará a continuación a Stefano Tsitsipas o Tomas Machac.

"No ha sido un partido fácil de preparar, de jugar y de afrontar porque Lorenzo es uno de mis mejores amigos en el circuito", dijo Musetti.

"Hace poco tuvimos un título juntos en dobles, así que compartimos muchos recuerdos bonitos, por lo que no es fácil separar esas cosas en la pista."

El octavo cabeza de serie, Ben Shelton, no tuvo muchos problemas contra el australiano Dane Sweeny. El estadounidense se impuso por 6-3, 6-2, 6-2 y se enfrentará en tercera ronda a Valentin Vacherot, que derrotó al australiano Rinky Hijikata en sets corridos.

KEYS TROPIEZA EN SU CAMINO HACIA LA VICTORIA ANTE KRUEGER

La defensora del título Keys, novena cabeza de serie del cuadro, se impuso por 6-1 y 7-5 a su compatriota Krueger, pero no fue muy convincente tras imponerse en el primer set.

La defensora del título dejó que las dudas se apoderaran de su juego en el segundo set, cediendo a Krueger dos roturas de saque con una sucesión de dobles faltas antes de remontar y pasar a la siguiente ronda para enfrentarse a Karolina Pliskova.

"Empecé muy bien, y creo que Ashlyn empezó un poco lenta, y luego esperaba que subiera su nivel, y lo hizo", dijo Keys.

"Una vez que cogí ese impulso, intenté hincarle el diente al set y hacer todo lo posible para volver a meterme en él", añadió.

La sexta cabeza de serie, Jessica Pegula, no tuvo muchos problemas contra su compañera de dobles McCartney Kessler, a la que derrotó por un contundente 6-0 y 6-2 en 58 minutos, y se enfrentará a la rusa Oksana Selekhmeteva en la tercera ronda.

Amanda Anisimova, también de Estados Unidos, reservó su plaza en la siguiente fase con una victoria por 6-1 y 6-4 sobre Katerina Siniakova, y la cuarta cabeza de serie se enfrentará a continuación a su compatriota Peyton Stearns.

El jueves, el defensor del título masculino, Jannik Sinner, se enfrentará al australiano James Duckworth, mientras que la segunda cabeza de serie femenina, Iga Swiatek, se medirá a Marie Bouzkova y la bicampeona Naomi Osaka jugará contra Sorana Cirstea.

(Información de Michael Church y Shrivathsa Sridhar en Melbourne; edición de Michael Perry; edición en español de Paula Villalba)