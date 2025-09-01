Djokovic vence en el US Open a pesar de molestia en el cuello y enfrentará a Fritz

NUEVA YORK (AP) — Novak Djokovic avanzó cómodamente con una gran ventaja temprana en su partido de cuarta ronda del Abierto de Estados Unidos el domingo por la noche cuando su cuello comenzó a molestarle. Eso no impidió que dominara al clasificado número 144, Jan-Lennard Struff, con un marcador de 6-3, 6-3, 6-2 para alcanzar su récord de 64 cuartos de final de Grand Slam.

Djokovic estaba adelante 4-0, 15-0 cuando realizó una volea ganadora con buen ángulo para ponerse 30-0 en ese juego. El campeón de 24 Grand Slams inmediatamente se llevó la mano a la parte trasera de su cuello y comenzó a girar la cabeza.

El jugador de 38 años siguió intentando estirar su cuello o flexionar su hombro derecho entre puntos, y terminó perdiendo ese juego y el siguiente también. Pero pronto recuperó la ventaja contra Struff, quien había vencido a Frances Tiafoe en la ronda anterior y estaba intentando llegar a un cuarto de final de un major por primera vez.

Después de mejorar a 8-0 contra Struff, Djokovic ahora lleva un récord de 10-0 en enfrentamientos directos a su cuarto de final el martes contra el subcampeón del Abierto de Estados Unidos 2024, Taylor Fritz.

El cuarto favorito, Fritz, el último hombre estadounidense en el cuadro, avanzó a los cuartos de final con una victoria de 6-4, 6-3, 6-3 el domingo contra el número 21 Tomas Machac de la República Checa.

Después de que Djokovic terminó ese primer set contra Struff, fue visitado por un entrenador para recibir tratamiento durante el cambio de lado. Djokovic recibió un masaje en el cuello y el hombro.

Si todavía estaba incómodo, su juego no se vio realmente afectado en absoluto. Durante el descanso después de ese set, Djokovic recibió un masaje en el antebrazo derecho. Pero nuevamente, no hubo señales de problemas cuando la pelota estaba en juego.

Djokovic también había recibido atención de los entrenadores anteriormente en el torneo, incluso por ampollas en un pie en la primera ronda y por un problema en la parte baja de la espalda en la tercera.

Ha ganado cuatro campeonatos en Nueva York, el más reciente en 2023.

