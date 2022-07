Djokovic volverá a disputar la Laver Cup cuatro años después

Novak Djokovic confirmó este viernes que realizará su regreso a la Laver Cup cuatro años después de su última participación en 2018, y completará el equipo europeo formado por Roger Federer, Rafael Nadal y Andy Murray.

El equipo de Bjorn Borg se enfrentará al combinado del resto del mundo de John McEnroe con ocasión de esta quinta edición de este evento de exhibición, que tendrá lugar del 23 al 25 de septiembre en el O2 Arena de Londres.

"Es la única competición donde puedes jugar en un entorno de equipo con chicos a los que te enfrentas normalmente, y unirte a Rafa, Roger y Andy, tres de mis mayores rivales de todos los tiempos, será un momento realmente único en la historia de nuestro deporte", celebró el serbio.

Este paréntesis se inscribe en un calendario muy incierto para 'Djoko'. El antiguo número 1 del mundo figura en la lista de inscritos para el US Open pero el hecho de no estar vacunado le impide entrar en territorio estadounidense.

"Esperaré una buena noticia procedente de Estados Unidos porque realmente me gustaría ir, jugar un torneo o dos antes del US Open. No estoy vacunado y no tengo intención de vacunarme", afirmó el actual séptimo del mundo después de conquistar Wimbledon.

jw/smg/iga/psr