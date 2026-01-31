Djokovic y Alcaraz buscan hacer historia en la final del Abierto de Australia

MELBOURNE, Australia (AP) — En un momento de agotamiento y euforia, Novak Djokovic reconoció a Margaret Court entre la multitud y le agradeció por quedarse despierta hasta tan tarde para verlo acercarse a una sola victoria de convertirse en el tenista más condecorado de todos los tiempos

Court, de 83 años, estaba entre los asistentes VIP en la Rod Laver Arena para la épica victoria de Djokovic en cinco sets sobre el bicampeón defensor del Abierto de Australia, Jannik Sinner, en una agotadora semifinal que terminó después de la 1:30 de la mañana del sábado

Por ahora, comparten el récord histórico de 24 títulos de Grand Slam en individuales. Eso podría cambiar el domingo

La victoria agotadora de Djokovic sobre Sinner preparó un enfrentamiento por el campeonato contra el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, el español de 22 años que busca convertirse en el hombre más joven en completar un Grand Slam de carrera

Alcaraz y Sinner se han combinado para bloquear el avance de Djokovic hacia su 25to título importante, dividiendo los últimos ocho majors equitativamente entre ellos

En su entrevista en la cancha para cerrar el Día 13, Djokovic agradeció a Court por quedarse para presenciar cómo ponía fin a una racha de cinco derrotas ante Sinner, y también rompía una serie de cuatro derrotas en semifinales en los torneos de Grand Slam

“¡Algunas leyendas se quedaron despiertas hasta las dos de la mañana!” dijo. “Muchas gracias por estar aquí.”

Djokovic posee casi todos los récords disponibles para él, superando las marcas establecidas por Roger Federer y Rafael Nadal. Tiene uno más que Serena Williams, quien ostenta el récord de la era Open femenina con 23

No ha ocultado el hecho de que solo está en Australia por el codiciado 25to

Algunos analistas debaten la grandeza del conteo de títulos de Court porque ganó 13 de sus 24 títulos importantes en individuales antes de que comenzara la era Open profesional en 1968

No Djokovic. Para él, los números hablan por sí mismos

Después de vencer a una mitad de la rivalidad "Sincaraz", Djokovic tiene la oportunidad de enfrentar a la otra en la 11ma final de su carrera en Melbourne Park. Ha ganado las diez anteriores

Djokovic, de 38 años, dijo que estaba adolorido y cansado y que probablemente no practicaría mucho el sábado, priorizando la recuperación

Alcaraz también dijo que se enfocará en la recuperación después de luchar con calambres y una pierna derecha adolorida en una victoria de cinco sets y cinco horas y 27 minutos sobre Alexander Zverev. Fue la semifinal más larga en la historia del Abierto de Australia

No fue el partido más largo en la historia de Melbourne Park; no es sorprendente que Djokovic tenga ese récord con su victoria de 5:53 sobre Rafael Nadal en la final de 2012

Djokovic se cruzó con Alcaraz entre las semifinales de cinco sets y lo felicitó por seguir adelante. Alcaraz estaba en una bicicleta de ejercicio enfriándose y Djokovic todavía se estaba preparando para su inicio retrasado de la noche

25 el objetivo para el '26

Cuando estaba estableciendo metas para esta temporada, Djokovic dijo que se preguntó a sí mismo: "¿De acuerdo, qué es lo que busco de mí mismo?"

“Me imaginaba realmente jugando contra Jannik y Carlos en las etapas finales de los Grand Slams y luchando por ello”, dijo. “Muy afortunado de ya conseguirlo en el primer Slam del año.”

Djokovic admitió que tuvo suerte de llegar a las semifinales, después de recibir un walkover en la cuarta ronda antes de que Lorenzo Musetti se retirara durante su partido de cuartos de final después de ganar los dos primeros sets

Contra Sinner, hubo momentos en que Djokovic parecía agotado y casi sin energía, pero su resistencia fue fenomenal. Sinner no pudo convertir ocho oportunidades de quiebre en el quinto set — solo logró dos de 18 en el partido — y Djokovic convirtió la primera oportunidad de quiebre que tuvo en el set decisivo

Alcaraz también estuvo inestable en el tercer set, tomando un tiempo médico por lo que pensó que era un aductor lesionado en su pierna derecha. Resultó ser más probablemente calambres. Será su primera final en Australia

“Solo tengo que hacer lo que sea necesario para estar lo mejor posible para la final”, dijo Alcaraz

Djokovic no ha ganado un major desde el Abierto de Estados Unidos 2023 pero, mientras otros pueden haber descartado sus posibilidades, él nunca dudó de que podría alcanzar ese nivel

“Hay mucha gente que dudó de mí... muchos expertos de repente querían retirarme", dijo. "Quiero agradecerles a todos porque me dieron fuerza. Me dieron motivación para demostrar que estaban equivocados."

Uno para la historia

Djokovic apunta a convertirse en el hombre de mayor edad en la era Open en ganar un título importante. Alcaraz apunta a ser el más joven en ganar títulos en los cuatro Grand Slams

“Siempre hay para mí, también para Carlos — por su edad y todo lo que ha logrado — la historia está en juego”, dijo Djokovic

Elección difícil

Nadal, quien estará en la final, fue preguntado el sábado sobre a quién preferiría como campeón

“Siento que tengo que apoyar a Carlos", dijo Nadal sobre su compatriota español. Pero “Si Novak gana, estaré feliz por él. Es espectacular lo que está haciendo en esta etapa de su carrera."

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes