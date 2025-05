Djokovic y Zverev pasan sin problemas a segunda ronda en Roland Garros; Medvedev cae en cinco sets

Por Julien Pretot

PARÍS, 27 mayo (Reuters) - Novak Djokovic tuvo que hacer frente a fuertes vientos y a una ligera lluvia, pero apenas encontró resistencia en el estadounidense Mackenzie McDonald, y se metió en la segunda ronda del Abierto de Francia el martes para iniciar su camino hacia su 25ª corona de Grand Slam.

El serbio, sexto cabeza de serie, que acaba de ganar el título en Ginebra la semana pasada, el número 100 de su carrera, sometió a McDonald con un triple 6-3 en la misma pista en la que el año pasado se colgó el oro en individuales en los Juegos Olímpicos de París.

"Es fantástico volver aquí un año después. No sé cuántos Grand Slams me quedan, pero este es especial", dijo Djokovic tras el partido. "Me siento bien y aquí aún mejor, porque puedo revivir los Juegos Olímpicos. Hoy fue un partido sólido durante los tres sets. Sé que puedo jugar a mejor nivel, pero estoy satisfecho. Existe la posibilidad de seguir haciendo historia y esa es la mayor motivación para trabajar, mejorar y estar aquí".

Djokovic, que parece haber encontrado su mejor estado de forma tras separarse de su entrenador Andy Murray hace unas semanas, hizo un break en el 2-2 y, tras una interrupción de 10 minutos por viento y lluvia, se colocó con una ventaja de 5-2. No se inmutó ante otra interrupción para cerrar el techo de la pista Philippe Chatrier y se llevó el primer set con su saque.

Otra ruptura al comienzo del segundo set puso al jugador de 38 años firmemente en cabeza, dejando al estadounidense, 98º del ránking, con una montaña que escalar. El serbio fue igual de dominante en el tercero, con otra rotura temprana, y selló la victoria en su primer punto de partido.

Alexander Zverev, finalista en París el año pasado, accedió a segunda ronda con una dominante victoria por 6-3, 6-3 y 6-4 sobre el estadounidense Learner Tien. El alemán, tercer cabeza de serie y que sigue buscando su primer título de Grand Slam, rompió una vez en cada set para asegurarse un triunfo cómodo.

"Ha sido un buen comienzo de torneo", dijo Zverev. "Estoy contento con la victoria en tres sets, ya que suelen ser cuatro o cinco sets en los primeros partidos. Ojalá siga así y sean dos semanas divertidas aquí".

El hecho de que Tien, número 67 del mundo, ya le hubiera ganado, ayudó al germano a mantener los pies en el suelo durante todo el partido en la pista Suzanne Lenglen.

"Venció a un montón de grandes rivales: a (Daniil) Medvedev en el Abierto de Australia y a mí en Acapulco", recordó. "Va a subir en la clasificación. Hoy me ha ayudado el hecho de haber jugado contra él una vez, y quizá también el haber perdido contra él.

Estoy contento con el rendimiento en general".

Precisamente, Medvedev, ex número uno del mundo, cayó eliminado en primera ronda por el británico Cameron Norrie por 7-5, 6-3, 4-6, 1-6 y 7-5.

El ruso perdió la compostura al ceder ocho juegos consecutivos tras abrir una ventaja de 3-1 en el primer set y su frustración se desbordó en una serie de gestos hacia su desconcertado equipo técnico.

Sin embargo, encontró su ritmo gracias al apoyo del público pese a las condiciones ventosas y ganó el tercer y cuarto set con facilidad, tras adjudicarse la friolera de 16 puntos consecutivos.

Norrie, que alcanzó las semifinales en el Abierto de Ginebra la semana pasada, se quedó sin ideas sobre cómo burlar al elástico Medvedev, que rompió para el 2-1 en el set decisivo. No obstante, el británico se rehizo y obtuvo la victoria en su primer punto de partido, propinando al ruso su sexta derrota en primera ronda de Roland Garros.

"Ha sido un gran ambiente, he sentido mucha energía. Fue un partido de locos, me merezco un diploma por ganarle, ya que me ha ganado las últimas cuatro, cinco veces", dijo Norrie, que entró en el partido con un balance de 0-4 frente a su rival.

En otros partidos destacados de la jornada, el australiano Álex de Miñaur, noveno cabeza de serie, derrotó al serbio Laslo Djere por 6-3, 6-4 y 7-6(6), y el búlgaro Grigor Dimitrov tuvo que retirarse por lesión cuando ganaba por 6-2, 6-3 y 2-6 al estadounidense Ethan Quinn, en su cuarto adiós consecutivo de un Grand Slam por problemas físicos.

(Reporte adicional de Shifa Jahan en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)