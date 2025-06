Djokovic y Zverev son viejos conocidos antes de su duelo en cuartos en Roland Garros

PARÍS (AP) — Por todos los títulos de Novak Djokovic (100 en total) y trofeos de Grand Slam (24) y semanas en el No. 1 (428, más que cualquier otro en la historia del tenis), por todo su talento y determinación, aún se preocupa por lo que está pasando con su juego.

Esto sucedió hace poco más de un mes cuando venía de tres derrotas consecutivas —su segunda racha de esa longitud en 2025— y estaba particularmente preocupado por estar 0-2 en arcilla esta temporada mientras se acercaba el inicio del Abierto de Francia.

Así que Djokovic decidió participar en el Abierto de Ginebra y ¿qué creen? No ha perdido desde entonces, con un récord de 8-0 antes de su enfrentamiento de cuartos de final el miércoles contra Alexander Zverev (3) en Roland Garros.

Después de salir de Ginebra con el título, Djokovic no solo ha ganado sus primeros cuatro partidos en París, sino que no ha perdido un set.

“Esto sucede si pierdes uno o dos partidos consecutivos, y luego sientes que no tienes suficiente juego, empiezas a dudar. No quieres estar en ese estado mental al llegar a los Grand Slams”, dijo el serbio de 38 años. “Así que me alegra que todo haya resultado perfecto para mí, en ese sentido”.

Él y Zverev, de 28 años, se conocen bastante bien, dentro y fuera de la cancha.

Este será su 14to enfrentamiento directo en el circuito desde 2017 —Djokovic tiene una ventaja de 8-5— y el primero desde que disputaron las semifinales del Abierto de Australia en enero uando Djokovic se retiró debido a una lesión en el tendón de la corva, lo que provocó abucheos de los asistentes. Zverev lo defendió.

Su único encuentro previo en París fue en 2019, y Djokovic ganó su partido de cuartos de final en tres sets.

Pensando en el duelo del miércoles Zverev, quien acredita a Djokovic como una especie de mentor, dijo: “Siempre es un privilegio estar en la cancha con él".

El otro encuentro de cuartos de final del miércoles será entre el número 1 Jannik Sinner y Alexander Bublik, el primer hombre de Kazajistán en llegar tan lejos en cualquier torneo de Grand Slam. Los dos primeros cuartos de final masculinos estaban programados para el martes entre el campeón defensor Carlos Alcaraz de España y el estadounidense Tommy Paul (12), además del italiano Lorenzo Musetti (8) contra Frances Tiafoe (15).

Hubo un poco de revuelo después de las derrotas en los primeros duelos en Monte Carlo y luego Madrid y se llegó a cuestionar si Djokovic podía ser considerado un contendiente esta vez en Roland Garros.

Así que se le preguntó a Zverev el martes si Djokovic, que cayó a la sexta siembra, podría ser considerado una sorpresa en París.

“El tipo ha ganado 24 Grand Slams. Nunca va a ser un caballo negro. Definitivamente sabe cómo jugar al tenis”, dijo Zverev. “Definitivamente sabe lo que significa estar en el gran escenario y jugar grandes partidos.

No hay duda de eso”.

___

Howard Fendrich ha sido el escritor de tenis de AP desde 2002. Encuentra sus historias aquí: https://apnews.com/author/howard-fendrich. Más tenis de AP: https://apnews.com/hub/tennis