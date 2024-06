Doble campeona de velocidad, thompson-herah, se perderá los juegos de parís

27 jun (Reuters) - Elaine Thompson-Herah, doble campeona olímpica de velocidad, se retiró de las pruebas de calificación jamaicanas debido a una lesión en el tendón de Aquiles y no defenderá sus títulos de 100 y 200 metros en los Juegos de París en agosto.

La jamaicana, que el viernes cumplirá 32 años, es una de las mejores velocistas de todos los tiempos y fue la primera mujer en ganar un doblete olímpico consecutivo de velocidad cuando conservó ambos títulos en Tokio hace tres años.

Thompson-Herah compitió por última vez en los 200 metros en abril de 2023 y sufrió la lesión durante los 100 metros del Grand Prix de Nueva York a principios de este mes, cuando terminó en 11,48 segundos.

"Nunca es divertido compartir noticias como esta, pero en el Grand Prix de Nueva York, sentí algo en la carrera y al insistir en empujar, a un par de pasos de la meta me doy cuenta de que algo está realmente mal", escribió la jamaicana en una publicación de Instagram.

"Me senté en el suelo porque no podía aplicar ningún tipo de presión en la pierna mientras me sacaban de la pista. Fui rápidamente a hacerme un chequeo médico y descubrí que tenía un pequeño desgarro en el tendón de Aquiles". "Volví a casa con la firme intención de seguir esforzándome y prepararme para las pruebas nacionales... pero la pierna no me lo permitió".

Thompson-Herah dijo que animaría a sus compatriotas en París, esperemos que in situ, y que no renunciaba a su carrera de velocidad.

"Es un largo camino, pero estoy dispuesta a empezar de nuevo, a seguir trabajando, a recuperarme por completo y a reanudar mi carrera en el atletismo", escribió. (Reportaje de Nick Mulvenney en Sydney, información adicional de Angelica Medina en Ciudad de México; Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters