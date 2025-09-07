LA NACION

Doble de Walker en la 9na da triunfo 3-2 a los Cardenales sobre Gigantes

Doble de Walker en la 9na da triunfo 3-2 a los Cardenales sobre Gigantes

SAN LUIS (AP) — El doble de dos carreras de Jordan Walker destacó en una novena entrada de tres carreras y llevó a los Cardenales de San Luis a una victoria el sábado por la noche de 3-2 sobre los Gigantes de San Francisco.

La victoria de los Cardenales arruinó un sólido inicio de Justin Verlander de San Francisco, quien lanzó seis entradas sin permitir carreras y superó al miembro del Salón de la Fama y leyenda de los Gigantes, Gaylord Perry, en la lista de ponches de todos los tiempos, avanzando al octavo lugar.

Ryan Walker (5-5) entró a lanzar la novena para los Gigantes. Permitió sencillos a Nolan Gorman y Masyn Wynn antes de golpear al receptor Jimmy Crooks, llenando las bases. Thomas Saggese conectó un sencillo, anotando Gorman, y Jordan Walker conectó su doble de dos carreras al izquierdo.

Fue la sexta salvada desperdiciada de Ryan Walker.

Riley O'Brien (4-0) lanzó una entrada y se llevó la victoria.

El abridor de los Cardenales, Andre Pallante, permitió dos carreras en cinco hits en seis entradas.

Por los Cardenales, el dominicano José Fermín de 2-1.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

