Doble decisivo de Josh Naylor impulsa a Marineros a vencer 4-2 a Cardenales

SEATTLE (AP) — Josh Naylor conectó un doble de dos carreras en la sexta entrada para ayudar el lunes por la noche a los Marineros de Seattle a vencer 4-2 a los Cardenales de San Luis.

Naylor, quien había conectado jonrones en sus dos últimos juegos, aprovechó una curva colgante del relevista de los Cardenales, Gordon Graceffo (3-1), para un batazo de dos carreras después de que el dominicano Julio Rodríguez pusiera a Seattle en el marcador con un sencillo impulsor. Tras su doble, Naylor hizo una jugada inteligente y robó la tercera base, lo que le permitió anotar con facilidad gracias a un elevado de sacrificio del dominicano Jorge Polanco.

Los Marineros anotaron cuatro carreras en la sexta entrada para borrar la ventaja de San Luis. Los Cardenales se adelantaron 2-0 con un jonrón de dos carreras de Alec Burleson en la cuarta entrada, su 17º de la temporada.

Eso fue todo el ataque que San Luis pudo reunir contra el abridor de los Marineros, Bryan Woo (13-7), antes de que tres relevistas se combinaran para asegurar la victoria. El mexicano Andrés Muñoz consiguió su 33º salvamento.

Por los Cardenales, el panameño Iván Herrera de 3-1 con una anotada.

Por los Marineros, el cubano mexicano Randy Arozarena de 4-2 con una anotada. El venezolano Leo Rivas de 2-0 con una anotada.

