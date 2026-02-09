Doblete de Malen mantiene a la Roma en la pelea por ir a Champions

Dos goles del neerlandés Donyell Malen dieron la victoria 2-0 a la Roma ante el Cagliari este lunes y con ella el conjunto giallorosso iguala a puntos con la Juventus en plena pelea por ir la próxima Champions.

En el partido que cerró parcialmente la fecha 24 de la Serie A, a la espera del AC Milan-Como aplazado por los Juegos Olímpicos de invierno de la capital lombarda, el veloz delantero Malen, cedido por el Aston Villa en enero, reforzó las opciones europeas del equipo de Gian Piero Gasperini.

Luego de que la Juve dejase escapar dos puntos en casa ante la Lazio el domingo (2-2), la Vecchia Signora se mantiene cuarta, pero igualada ahora con la Roma.

El Inter de Milán es líder con 58 puntos, ocho por delante del Milan, con el Nápoles en tercer lugar (49 puntos).

También el lunes, el Atalanta derrotó 2-1 a la Cremonese, suma cinco victorias y dos empates en las siete últimas fechas y ronda ya los puestos europeos.