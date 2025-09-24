Doblete de Mbappé y 1° gol de Mastantuono con Real Madrid, que golea 4-1 a Levante

MADRID (AP) — Kylian Mbappé firmó un doblete en un lapso de tres minutos y el adolescente argentino Franco Mastantuono se estrenó como goleador con el Real Madrid el martes, en la victoria 4-1 como visitante ante Levante en La Liga española, un resultado que extendió el inicio perfecto del club en la temporada.

Vinicius Júnior también anotó por el Madrid, que encadenó su sexta victoria consecutiva en la liga esta temporada.

“Estamos en fase de crecimiento, de construcción”, explicó el técnico madridista Xabi Alonso, quien tomó las riendas del club para esta temporada. “Llevamos 51 días, queda mucho por recorrer, estamos construyendo una base sólida para ser competitivos en Champions, Liga, Copa”.

Mbappé marcó el tercer gol del Madrid al convertir un penal a los 64 —al estilo Panenka— después de ser derribado dentro del área.

El astro francés añadió el cuarto a los 66 tras regatear al arquero y encontrar la red vacía. Los goles fueron el octavo y noveno de Mbappé en siete partidos con el Madrid esta temporada. También anotó dos veces en dos partidos con su selección.

Mastantuono, el jugador de 18 años que fue fichado de River Plate en el verano, anotó a los 38 con un disparo desde dentro del área al ángulo superior.

"Hoy llegó por fin, lo esperaba. No es lo principal que tenía en la cabeza, pero sí para ganar confianza. Es una alegría muy grande que haya pasado", expresó Mastantuono. "Me siento muy cómodo, parece que estoy hace más tiempo, por el trato de mis compañeros del equipo, se hace lindo entrenar así, parece que hace más, gracias a los chicos que me han hecho sentir como en casa".

El delantero argentino hizo su quinta aparición como titular para el Madrid.

“Yo siempre soy yo, trato de imponer mi juego, de imponer mi personalidad en el juego para tratar de ayudar al equipo... No es importante lo individual, sino que el equipo funcione”, añadió. "Recién me estoy adaptando a una nueva liga, a un nuevo equipo, a una nueva vida, porque vengo de Argentina... Me voy sintiendo cómodo, cada vez mejor”.

Vinicius Júnior, quien se había quejado de ser sustituido por Alonso en el partido anterior, adelantó al Madrid con un preciso disparo al rincón lejano a los 28. El delantero brasileño no había anotado en sus últimos tres partidos.

"Vini ha tenido una actuación decisiva y muy importante", comentó Alonso.

Levante acortó distancias con un cabezazo a corta distancia de Etta Eyong a los 54, en lo que fue el primer remate a puerta del equipo Granota.

El Madrid es el único club que ha salido victorioso en sus seis partidos de liga esta temporada. También ganó su debut en la Liga de Campeones contra el Olympique de Marsella.

La última victoria aumentó la ventaja del Madrid a cinco puntos sobre el campeón defensor Barcelona, que visita al recién ascendido Oviedo el jueves.

El Madrid visitará al Atlético de Madrid en el derbi de la ciudad.

Levante, otro que ascendió a la primera división esta temporada, no había ganado en sus primeros cuatro partidos pero venía de vencer a domicilio 4-0 a Girona el fin de semana.

Madrid y Levante vistieron camisetas con sus nombres impresos en el alfabeto dactilológico para celebrar el Día Internacional de las Lenguas de Señas.

Rachas sin ganar

Athletic Bilbao y Girona no pasaron del empate 1-1 para extender sus rachas sin ganar.

Mikel Jauregizar anotó el gol del empate a los 48 para el Athletic después de que Azzedine Ounahi abrió el marcador en el noveno minuto para el Girona, que aún no ha ganado en seis partidos esta temporada.

El club catalán perdió cuatro seguidos para comenzar su campaña, luego empató dos de sus últimos tres encuentros. Ha sido superado en goles 16-3 hasta ahora.

El Athletic comenzó con tres victorias consecutivas pero luego perdió tres seguidos antes de recibir a Girona. Una de las derrotas fue contra Arsenal en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Valencia recibe gol agónico

El Valencia parecía encaminado a su tercera victoria en cuatro partidos cuando concedió un gol tarde en el tiempo de descuento y acabó empatando 2-2 en su visita al Espanyol.

Javi Puado anotó en el sexto minuto del tiempo añadido para el Espanyol.

El zaguero uruguayo Leandro Cabrera consiguió el otro gol de los locales a los 59. Los goles del Valencia fueron obra Arnaut Danjuma (15) y Hugo Duro (62).

El Valencia venía de una victoria 2-0 contra el Athletic en casa. El Espanyol había ganado tres de sus primeros cuatro partidos pero perdió 2-0 en el campo del Real Madrid en su partido anterior.

En tanto, el tercero Villarreal se llevó una victoria 2-1 de visita a Sevilla para su segundo triunfo seguido. Manor Solomon anotó el gol del triunfo del Submarino Amarillo a los 86.

