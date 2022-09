Doblete de Pedersen en la Vuelta, Evenepoel resiste de líder y caída de Roglic

El danés Mads Pedersen ganó este martes la 16ª etapa de la Vuelta a España entre Sanlúcar de Barrameda y Tomares, tras la que el belga Remco Evenepoel sigue líder pese a un pinchazo en los últimos kilómetros, justo cuando atacó Primoz Roglic, que se cayó a unos metros de cruzar la meta.

Pedersen, que ya había ganado el viernes la 13ª etapa en Montilla, se impuso en un accidentado esprint de un puñado de corredores al alemán Pascal Ackermann (UAE) y al holandés Danny Van Poppel (Bora).

"Había prometido a mi equipo ganar hoy. No me esperaba el ataque de Roglic. He tenido que utilizar toda mi energía para cazarle", declaró el danés.

En la lucha por el esprint, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) sufrió una dura caída con la meta a la vista cuando también luchaba por el triunfo y los segundos de bonificación que le podrían ayudar a acercase a Evenepoel en la general.

Por el momento no trascendió el estado de salud del esloveno, que ya tuvo que abandonar el Tour de Francia por otra grave caída.

Su equipo, el Jumbo Visma, se limitó a tuitear: "Violenta caída de Primoz en los últimos metros. Esperemos que esté bien".

"Escuché la caída. he querido ir a hablar con él, pero le he visto bastante afectado. Es triste que se haya caído. No ha tenido suerte este año. Espero que podrá seguir peleando por esta Vuelta", declaró Pedersen.

El esloveno, al que las imágenes mostraron con sangre en el brazo y la pierna derecha, había sorprendido al pelotón saltando a 2,5 km de la meta, arrastrando con él a Pedersen, Ackerman, Van Poppel y el británico Fred Wright (Bahrain).

Evenepoel no pudo seguir a Roglic al sufrir un pinchazo justo cuando arrancaba su rival, pero el líder pudo limitar los daños en la general pese a llegar a 3 minutos del ganador.

- "Suerte de los tres kilómetros" -

"Estaba luchando por la posición, me sentía bien incluso pensaba en luchar por la victoria, pero sentí que perdía presión detrás", explicó Evenepoel tras su llegada a meta.

Al haberse producido su avería dentro de los tres últimos kilómetros, los jueces dieron al belga el mismo tiempo que el primer grupo perseguidor con lo que sólo perdió 8 segundos respecto a Roglic.

"Tuve suerte de que fuera en los últimos tres kilómetros", afirmó Evenepoel, de 22 años, quien también lamentó el percance de Roglic confiando que pueda seguir en carrera.

El belga se mantiene al frente de la general con 1:26 de ventaja sobre Roglic, al que está por ver cómo puede afectar esta caída para el resto de la carrera hasta la llegada el domingo en Madrid.

En tercer lugar sigue el español Enric Mas (Movistar) a 2:01 del belga.

La accidentada llegada marcó una larga etapa de 189,4 km prácticamente llana, que se presentaba como de transición y casi de reposo activo, tras la jornada de descanso del lunes.

El día se vio animado por la larga escapada de Luis Ángel Maté (Euskaltel) y Ander Okamika (Burgos-BH).

Los dos corredores fueron neutralizados a 14 km de la meta comenzando en los movimientos en el pelotón de cara a la llegada a meta.

El miércoles tendrá lugar la 17ª etapa de la ronda española de 162,3 km entre Aracena y Monasterio de Tentudía con llegada en el único alto del día de segunda categoría.

Gr/psr/mcd