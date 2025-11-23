Doblete de Rogers ayuda al Aston Villa a vencer 2-1 al Leeds en la Liga Premier

Morgan Rogers anotó dos veces —incluyendo un impresionante gol de tiro libre— y el Aston Villa remontó para vencer el domingo 2-1 al Leeds en la Liga Premier.

El mediocampista acaba de regresar de su compromiso internacional con Inglaterra, y con sus actuaciones dejó fuera del equipo titular al astro del Real Madrid, Jude Bellingham.

Rogers mostró exactamente por qué contra el Leeds, al rematar un centro de Donyell Malen para el empate a los 48 minutos antes de demostrar una técnica maravillosa al lanzar un tiro libre por encima de la barrera defensiva y al fondo de la red a los 75.

El Leeds tomó la delantera en un Elland Road muy animado cuando Lukas Nmecha empujó el balón desde cerca después de que el defensor del Villa, Ezri Konsa, despejara el balón de la línea de gol tras un cabezazo de Anton Stach. Hubo una revisión de video para verificar si el portero del Villa, Emi Martínez, fue obstaculizado en la jugada, pero el gol fue permitido.

Dominic Calvert-Lewin pensó que había empatado para el Leeds dos minutos después del segundo gol de Rogers, pero la anotación fue anulada por mano.

Fue la sexta victoria del Villa en los últimos siete partidos de liga, después de comenzar la campaña sin una victoria en los primeros cinco partidos. Con este resultado el Villa subió al cuarto lugar.

El recién ascendido Leeds ha perdido ahora cinco de sus últimos seis partidos y cayó a la zona de descenso.

Más tarde, el Arsenal recibe al Tottenham en el derbi del norte de Londres y buscará ampliar su ventaja a seis puntos sobre el Chelsea, que ocupa el segundo lugar. El Manchester City está un punto más atrás en el tercer lugar.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes