Doblete de Toyota en autos en una jornada de transición en el Dakar

El sudafricano Saood Variawa se impuso este lunes en la 8ª etapa del Dakar por delante de su compatriota y compañero en Toyota, Henk Lategan, en una jornada en la que no hubo grandes diferencias entre los aspirantes al podio final.

El sueco Mattias Ekström (Ford) impidió el triplete del constructor japonés, al cruzar la meta a 29 segundos, ocho más rápido que el estadounidense Seth Quintero.

En la clasificación general, el catarí Nasser Al Attiyah (Dacia) conserva el liderato tras ser cuarto este lunes, con cuatro minutos de ventaja sobre Ekström, que se está mostrando como el más fuerte en los últimos días.

Lategan ocupa provisionalmente la tercera plaza del podio, a 6'08" de Al Attiyah, pero los españoles Nani Roma y Carlos Sainz se mantienen en la pelea, 4º y 5º clasificados a 9'37" y 10'39" del catarí, respectivamente.

Entre martes y miércoles se disputará una "etapa-maratón" con una primera jornada, entre Wadi ad Dawasir y un refugio en medio del desierto donde pasarán la noche los participantes, con 531 km de recorrido total, de los que 410 serán cronometrados.