Doce carreteras de cinco CCAA permanecen cortadas por los incendios, todas secundarias
MADRID, 17 Ago. 2025 (Europa Press) -
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que, sobre las 11.30 horas de este domingo 17 de agosto, permanecen cortadas 12 carreteras, todas secundarias, de cinco comunidades autónomas (Extremadura, Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria) debido a los incendios.
En Cáceres, las carreteras cortadas son la CC-218 en Casas del Monte; la CC-224 en Hervás; y la CC-234 en Valdastillas.
En Ourense estás afectadas la N-525 en Guimarei; la OU-533 en Outar de Pregos; la OU-1009 en Cabreiroá; y los accesos a la A-52 en Vilardevós, en el kilómetro 155, debido al incendio y los respectivos trabajos de la UME.
Mientras, en León las carreteras cortadas son la N-621; la LE-2703 en Portilla de la Reina; la LE-164 en Yebra y la LE-5228 en Salas de los Barrios.
También en Castilla y León, en Zamora, está cortada la ZA-102, en Barjacoba.
Igualmente, en Asturias está afectada la CO-4 en Covadonga y en Cantabria la N-621 en Vejo.
