Doce heridos en Israel tras disparos de misiles iraníes

Doce personas resultaron heridas el martes en Israel tras disparos de misiles iraníes, según un nuevo balance de los socorristas del Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja.

"Médicos y personal sanitario atienden y evacúan a hospitales a 12 heridos", incluida una mujer de unos 40 años herida por una explosión y otras 11 personas por esquirlas de vidrio y otras lesiones relacionadas con las explosiones, precisaron.

En un anterior balance, los socorristas reportaron siete heridos.

La policía afirma haberse desplegado en varios lugares del centro de Israel y en la región de Tel Aviv donde cayó metralla.

Según imágenes de AFP, se veía a miembros de las fuerzas de seguridad desplegados en uno de los lugares. Y también un camión de bomberos estacionado mientras agentes rociaban espuma no inflamable sobre los restos calcinados de los autos.