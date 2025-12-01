Doce muertos y 30 desaparecidos por derrumbe de tierra en puerto fluvial de Perú

Doce personas fallecieron y 30 están desaparecidas este lunes tras un deslizamiento de tierra en un puerto fluvial de Ucayali, en el centro selvático de Perú, informó la agencia estatal ANDINA citando a la policía.

El derrumbe "arrastró y hundió" a dos embarcaciones de pasajeros que estaban atracadas en el puerto de Iparia.

Hay "12 personas fallecidas, 30 desaparecidas" y seis más heridas por el "trágico accidente fluvial", señaló el medio estatal con base en un reporte de la Región Policial Ucayali.

Entre las víctimas hay "médicos y docentes", agregó.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), adscrito a la defensa civil, señaló en X que el evento se produjo en la madrugada a "consecuencia de la erosión de la ribera" del río.

"Se solicitó apoyo de la Marina para las acciones de búsqueda y rescate", indicó el organismo, y añadió que hay "personas desaparecidas, fallecidas y heridas", sin dar una cifra.

Las embarcaciones estaban atracadas cuando se produjo el derrumbe en el inicio de la temporada de lluvias.

Una de las naves estaba estacionada sin pasajeros y "la otra con aproximadamente 50 personas", informó por su parte la división del COEN en un comunicado en sus redes sociales.

El cuerpo de rescate afirmó que entre los fallecidos hay tres niños.

