Doce personas mueren en Ecuador tras caer un bus a un abismo

Al menos 12 personas murieron al caer un autobús a un abismo en el sur andino de Ecuador el domingo, informaron autoridades.

A la altura del poblado de Simiatug, en la provincia de Bolívar, "se registró el volcamiento de una unidad de transporte, dejando preliminarmente 12 personas fallecidas y 10 heridas", señaló la secretaría de Riesgos por la red social X.

El bus se precipitó a un abismo cuando transitaba por una vía que conecta las ciudades de Guaranda y Ambato, indicó el servicio de emergencias ECU911 en un grupo de prensa por WhatsApp.

En videos compartidos en redes sociales se observa una pendiente y al fondo el automotor. También se escuchan lamentos.

Ecuador reportó en 2024 más de 21.000 accidentes de tránsito, en los que fallecieron 2.302 personas.

Los percances de tránsito figuran entre las principales causas de muerte en el país.

pld/sp/nn