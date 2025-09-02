Documental de niña palestina muerta en Gaza llega a la Mostra en Venecia

La madre de una niña palestina asesinada en Gaza en enero de 2024 por el ejército israelí espera que una película en memoria de su hija, que se presentará el miércoles en el Festival de Venecia, ayude a detener la guerra y salvar vidas.

"Espero que esta película contribuya a detener esta guerra destructiva y a salvar a otros niños de Gaza", declaró a AFP Wisam Hamada desde Gaza sobre The Voice of Hind Rajab ("La voz de Hind Rajab"), uno de los 21 films en competición en la Mostra.

Hind Rajab, de 5 años, fue encontrada muerta en un coche acribillado por balas en Ciudad de Gaza en enero de 2024. El vehículo en el que viajaba con otros familiares había sido atacado por soldados israelíes.

Su historia suscitó una fuerte conmoción internacional y llamados a una investigación independiente.

"Mi hija tiene hoy un eco en todo el mundo y nunca será olvidada", afirma Hamada.

Pero "Hind es solo un caso entre miles, ¿por qué el mundo no actuó para salvar a otros padres y a otros niños?", se pregunta la joven madre de 29 años, que vive con su hijo de 5 años. Su marido falleció hace un año.

"El mundo entero nos dejó morir, pasar hambre, tener miedo y ser desplazados a la fuerza sin hacer nada, es una traición inmensa", añade.

Consultado por AFP, el ejército israelí, que nunca anunció una investigación formal sobre este suceso, indicó sin más detalles que las circunstancias de la muerte de Hind Rajab aún están "siendo examinadas".

str/crb/mj/vl/mab/mb