Documental de Poitras gana Festival de Venecia

“All the Beauty and the Bloodshed”, el épico documental de Laura Potras sobre la fotógrafa Nan Goldin y su activismo contra la familia Slackler y sus conexiones en el mundo del arte, ganó el sábado el León de Oro en el 79no Festival Internacional de Cine de Venecia.

En la ceremonia de premios el sábado por la noche, Poutras le agradeció al festival el reconocimiento de que “el documental es cine”.

El segundo premio fue para la película de Alice Diop “Saint Omer”, el debut narrativo sobre un novelista joven que sigue el juicio a una mujer acusada de infanticidio.

Cate Blanchett y Colin Farrell ganaron los máximos premios de actuación. Blanchett por su interpretación de una directora de orquesta famosa en TÁR”, la película de Todd Field, y Farrell por su papel como un hombre que rompe con un viejo amigo en la cinta de Martin McDonaugh “The Banshees of Inisherin”.