Documental en la pantalla IMAX narra el renacer ambiental de Ohio

COLUMBUS, Ohio, EE.UU. (AP) — Cuando piensas en IMAX, es probable que tu mente se dirija a esos documentales inmersivos que te llevan al interior de volcanes, a las profundidades de los océanos, a la cima de montañas o a planetas distantes. O a esas películas de pantalla ancha que te sumergen en experiencias tras bambalinas con icónicos rockstars o efectos especiales de Hollywood.

Sin embargo, este año, el estado de Ohio está utilizando la tecnología para contar una historia de recuperación ambiental más cercana a casa.

“Ohio: Wild at Heart” presenta los mejores esfuerzos de conservación de la vida silvestre del estado y el poder restaurador de la recreación al aire libre. Filmado durante más de un año, el proyecto de 2,5 millones de dólares —financiado con fondos de información y educación— está atrayendo grandes multitudes a museos de ciencia en todo el estado y el próximo año llegará a las aulas.

La directora del Departamento de Recursos Naturales de Ohio, Mary Mertz, lo llama “una carta de amor a la misión de proteger nuestros recursos naturales y expandir las oportunidades para explorar”.

Narrado por el gran jugador de fútbol americano de Ohio State, Archie Griffin, el documental muestra los paisajes del estado a una escala impresionante, desde las costas salpicadas de faros del lago Erie en el norte hasta las imponentes formaciones de piedra caliza de Hocking Hills en el sur montañoso.

Los esfuerzos adquieren un significado descomunal dado el contexto histórico. Fue el río Cuyahoga en Cleveland que se incendió en 1969 lo que impulsó el movimiento ambiental moderno y la creación de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Justo antes del 50 aniversario del incendio hace seis años, se declaró que los peces del río eran nuevamente inocuos para comer.

Entre las muchas historias de éxito ambiental que se presentan en “Ohio: Wild at Heart” se incluyen los esfuerzos de un expiloto de Blackhawk para reubicar con éxito cisnes trompeteros raros en los pantanos de Ohio, así como el programa de biólogos de vida silvestre para repoblar águilas calvas que alguna vez estuvieron en peligro. El gobernador republicano, Mike DeWine, y su esposa Fran, muestran senderos naturales familiares bordeados de páginas de cuentos infantiles conocidos como “senderos de cuentos”.

También se enfatizan los beneficios de la naturaleza para la salud mental.

“Las personas sienten que tienen que ir lejos para experimentar la naturaleza”, dice un naturalista en pantalla. “Restauramos la naturaleza, la naturaleza nos restaura”, dice un voluntario.

Las personas que aparecen en la película dicen que las actividades recreativas tan variadas como el senderismo, el kayak, la observación de aves, la pesca en hielo y el trineo con perros les ayudan a restaurar sus cuerpos, beneficiar su salud mental, combatir la soledad y mejorar su autoestima.

______

El video periodista Patrick Aftoora-Orsagos contribuyó a este informe.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.