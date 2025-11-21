Documental "High Horse: The Black Cowboy" de Jordan Peele destaca una parte olvidada de la historia

NUEVA YORK (AP) — El dúo de hip hop UGK, originario de Texas, miraba con confianza a la cámara montados en corceles en el video musical de su canción favorita de los fans "Wood Wheel". Las imágenes reflejaban la destreza del legendario grupo musical del área de Houston: mezclando historias de la vida en la gran ciudad con el encantador estilo vaquero de Texas.

Bun B, quien junto a su compañero Pimp C se convirtieron en pilares del hip hop sureño, creando éxitos que ayudaron a que se convirtiera en el género de rap dominante actual, expresó: "Esto no es gente negra tratando de asimilarse con este estilo de vida del oeste del país. Las personas negras en todo este país, desde la Costa Este hasta la Costa Oeste, han sido predominantes en este espacio por años".

Bun, embajador del Houston Livestock Show and Rodeo y el primer y único hombre negro en encabezar el evento en su historia, comparte sus experiencias en "High Horse: The Black Cowboy", una nueva docuserie producida ejecutivamente por Jordan Peele y su Monkeypaw Productions. El proyecto destaca a quienes considera los primeros vaqueros estadounidenses: los hombres negros, e intenta refutar la mitología y la imagen de la cultura pop de aquellos con botas altas y sombreros Stetson.

“Ser un artista negro en esta serie de conciertos de más de 90 años ha sido increíble para mí, pero también me ha dado una perspectiva más profunda para entender el lugar de los vaqueros negros en la historia estadounidense”, dijo Bun a The Associated Press. "Realmente me ha energizado para tratar de llenar este vacío de confusión donde las personas que están algo conscientes típicamente tendrán una visión distorsionada".

¿Quién borró al vaquero negro?

Dirigida por Jason Perez y transmitida en Peacock, la docuserie de tres partes es una extensión del exitoso filme de 2022 de Peele, "Nope". Protagonizada por Daniel Kaluuya y Keke Palmer, la película sigue a hermanos que operan el único rancho de caballos de propiedad negra en California, entrenando caballos para producciones de Hollywood.

La película de terror de ciencia ficción menciona a Eadweard Muybridge, un pionero de la fotografía en movimiento y su innovadora imagen en movimiento "The Horse in Motion", señalando que mientras el caballo, Sallie Gardner, siempre ha sido reconocido, el jinete negro que la montaba sigue siendo en gran medida desconocido.

Keisha Senter, vicepresidenta senior de cultura e impacto de la compañía y productora ejecutiva del proyecto, comentó: "Simplemente decidimos embarcarnos en este viaje para realmente averiguar, o plantear la pregunta, ¿qué pasó con el vaquero negro? ¿Quién borró al vaquero negro? En Monkeypaw, realmente pensamos que la eliminación es una historia de terror".

"High Horse" está lleno de imágenes y fotos de archivo para proporcionar contexto sobre las vidas de los primeros vaqueros negros. Además de crear un retrato más completo del Viejo Oeste, documenta cómo las comunidades de vaqueros negros continúan siendo vibrantes en varios rincones del país, mientras siguen sus luchas y triunfos.

La historia afroestadounidense del oeste del país

La docuserie se centra en la historia y eliminación del vaquero negro, el racismo sistémico y las batallas actuales que enfrentan los ciudadanos negros con la propiedad de la tierra que se remontan a la era de la Reconstrucción post-esclavitud, y el impacto en el entretenimiento que los afroestadounidenses han tenido a lo largo de la historia del oeste del país. Llega en medio de los actuales puntos álgidos políticos de la nación. Los críticos de la administración Trump señalan que sus políticas afectan desproporcionada y negativamente a los estadounidenses negros, incluyendo la eliminación de programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), despidos masivos en agencias federales y recortes al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y los seguros Medicare y Medicaid.

Peele, Glynn Turman, Pam Grier, Tina Knowles y Rick Ross, quienes participan en el documental, hablan de sus propias experiencias con la cultura vaquera. La leyenda del R&B Raphael Saadiq proporciona la banda sonora original del proyecto.

“Este es un momento importante en la historia, y puedo ver lo que se avecina”, dijo Turman, un actor criado en la ciudad de Nueva York que ha vivido en un rancho en California durante décadas. "Esta es una herramienta de supervivencia que se nos ha dado con este documental".

Turman, de 78 años, ha sido galardonado con el Emmy y recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en julio, no es ajeno a usar el entretenimiento para educar. Protagonizó como el coronel retirado del ejército Bradford Taylor en la exitosa comedia de los años 1990 "A Different World", un programa derivado de "The Cosby Show" ambientado en el campus de una universidad históricamente negra.

“Soy de la generación donde hicimos grandes avances, avances a un gran costo. Y vernos en un momento donde las instituciones están tratando de negar esos avances, es desalentador”, comentó Turman sobre la actual división política en el país.

La cultura vaquera y la exclusión alcanzan un punto álgido en la cultura pop

La docuserie también aborda brevemente la conversación sobre la propiedad de la cultura vaquera y la exclusión que la rodea.

Ese tema alcanzó un punto álgido en la cultura popular en los últimos años, gracias al álbum "Cowboy Carter" de Beyoncé y su posterior victoria como álbum del año en los Grammy en febrero. También está el éxito de 2019 "Old Town Road" de Lil Nas X, el baile en línea viral para "Boots on the Ground" de 803Fresh, producciones de Hollywood con temática del oeste como "The Harder They Fall" y "Lawmen: Bass Reeves", y el libro de Ivan McClellan, "Eight Seconds: Black Rodeo Culture".

Bun dice que el corazón de "High Horse" es examinar esta parte ignorada, o borrada, de la historia para obtener una mayor comprensión del país en general.

"Esta no es una historia negra, es una historia estadounidense", dijo Bun, quien ha sido conferencista distinguido de la Universidad Rice de Houston. "Esto cambiará todo lo que sabes sobre el vaquero estadounidense de la manera correcta, y pondrá estas cosas en el contexto histórico adecuado. Y eso beneficia a todos los estadounidenses".

