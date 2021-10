Documental medioambiental narrado por alec baldwin retrasa su estreno

26 oct (Reuters) - El estreno en cines y en formato digital de "Flint: Who Can You Trust?" ("Flint: ¿en quién puedes confiar?"), un documental sobre el medio ambiente narrado por Alec Baldwin, ha sido aplazado, según ha informado su director, tras el fatal disparo a una directora de fotografía en el set de rodaje de la película del actor, "Rust".

La directora de fotografía Halyna Hutchins murió y el director Joel Souza resultó herido al dispararse un revólver de utilería que Baldwin estaba utilizando durante los ensayos. Al actor le habían dicho que el arma no estaba cargada, según los documentos judiciales.

Mientras la producción de "Rust" se ha pausado, Flint, que trata sobre la crisis del agua de 2014 en la ciudad, en Míchigan, tenía previsto estrenarse el viernes en los cines de Estados Unidos.

"Hemos pospuesto el estreno en cines y en formato digital en EEUU de @FlintTheMovie tras los recientes acontecimientos trágicos por respeto. Permitir que la historia de los residentes de #Flint sea escuchada sigue siendo enormemente importante para mí y aseguraremos el estreno de la película en una fecha posterior", dijo Anthony Baxter, director del documental, en un tuit.

El documental recoge la crisis del agua en la ciudad después que ésta cambiara su fuente de agua pública del lago Hurón al río Flint para reducir costos durante una crisis financiera.

Sin embargo, el agua corrosiva del río provocó la filtración de plomo de las tuberías. La ciudad volvió a utilizar el agua del lago Hurón al año siguiente.

Más de 25.000 personas resultaron perjudicadas por la exposición a los contaminantes en Flint, según los registros judiciales. (Reporte de Juby Babu en Bangalore; reporte adicional de Shubham Kalia; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)