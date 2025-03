Documental rinde homenaje a grupo de arte chicano que rompió barreras en la década de 1970

LOS ÁNGELES (AP) — Cuando el cineasta Travis Gutiérrez Senger reflexiona sobre el legado de ASCO, rápidamente señala que fueron más que un grupo de arte; crearon un movimiento, uno con una notable influencia en la historia del arte chicano.

“Ese movimiento continúa hoy, y es muy expansivo”, afirma. “Hay muchos libros, películas y cosas que se escribirán sobre ASCO a lo largo del tiempo. Y esta fue nuestra contribución de alguna manera”.

Se refiere a “ASCO: Without Permission” (“ASCO: Sin Permiso”), un documental que narra la historia del grupo de arte de la década de 1970 fundado por la artista multidisciplinaria Patssi Valdez, el muralista Willie Herrón III, el pintor y artista de performance Gronk y el escritor y fotógrafo Harry Gamboa Jr. Se conocieron siendo adolescentes, se formaron como jóvenes adultos y llamaron a su grupo “asco” tras una de sus primeras exhibiciones autogestionadas. Su trabajo conceptual y arte de performance abordaban la exclusión de los chicanos del mundo del arte convencional y de la brutalidad policial sistémica que sufría la comunidad mexicoamericana en el Este de Los Ángeles.

Los cuatro miembros fundadores de ASCO se convirtieron en algunos de los artistas chicanos más notables, exhibiendo más tarde obras en museos reverenciados alrededor de Estados Unidos. Pero en sus primeros días, al grupo le fue negado el acceso a las galerías y museos notables. Crearon sus propias avenidas en forma de performances públicas, murales y más para exhibir su obra a su manera.

“Portarse mal es lo más ético que puedes hacer”, señaló el productor ejecutivo Gael García Bernal en el estreno del documental en el festival de cine South by Southwest a principios de este mes. “Estás construyendo identidad y cuestionando y desenmascarando la fachada y la farsa que existe”.

Bernal y Diego Luna fungieron como productores ejecutivos de la película bajo su compañía de producción El Corriente del Golfo. La película aún no ha encontrado distribución.

Hablando con The Associated Press, Gamboa y Valdez elogiaron el enfoque de Gutiérrez Senger hacia su historia. Ambos miembros, que aparecen en el documental, vieron la película por primera vez con una multitud de fanáticos y un grupo de jóvenes artistas chicanos cuyo arte fue inspirado por la temprana rebelión de ASCO.

“Sentí que la película realmente capturó la esencia de todos nosotros trabajando juntos”, dijo Gamboa.

Valdez afirma que fue un momento especial para ella, como la única mujer en el grupo fundador, recibir igual tiempo y comprensión.

“Por primera vez, se me dio una voz equitativa en el grupo, algo que no había sucedido antes”, comentó, citando cómo relatos previos sobre el grupo sólo destacaban a sus colaboradores masculinos.

Sin permiso

ASCO surgió en el apogeo del movimiento por los derechos civiles chicanos en las décadas de 1960 y 1970. Fue un tiempo de tensión política y racial intensificada en medio de las huelgas de estudiantes en el Este de Los Ángeles, protestando contra la desigualdad educativa, y la Moratoria Chicana, un movimiento contra la guerra de Vietnam durante el cual muchos mexicoamericanos fueron víctimas de la brutalidad policial.

Muralistas y colectivos surgieron al momento en que los artistas latinos buscaban procesar la injusticia sistémica que ocurría en sus comunidades.

“La respuesta a tal violencia fue crear arte”, subrayó Gamboa Jr. Quería alterar la percepción convencional de los chicanos y presentar las posibilidades y caminos que alguien puede crear a pesar de las restricciones sociales.

Para Valdez, ser la única mujer significaba que no era ajena a una doble dosis de racismo en la sociedad y el sexismo entretejido dentro de los hogares latinos conservadores, donde se esperaba que las jóvenes permanecieran en silencio.

“No podía soportarlo. Así que pude expresar estas formas de censura a través del trabajo de performance en ASCO”, detalló Valdez, quien una vez se pegó a un muro público en una pieza titulada “Mural Instantáneo”, una metáfora sobre sentirse cautiva.

Una de las obras más conocidas de ASCO es “Spray Paint LACMA”. Gamboa, Gronk y Herrón pintaron con aerosol sus nombres en el costado del Museo de Arte del Condado Los Ángeles después que, asevera Gamboa, un curador le dijo: “Los chicanos están en pandillas, no hacen arte”.

“Hubo otra era cuando la gente decía: ‘El arte Latinx, ya sabes, no existe. No es una cosa. No pertenece. No es parte del arte estadounidense’”, dijo Pilar Tompkins-Rivas, la curadora en jefe y directora adjunta del Museo Lucas de Arte Narrativo.

El arte de performance de barrio de ASCO a menudo atraía miradas, e incluso multitudes. En “Station of the Cross”, el grupo llevó una cruz enorme a la oficina local de reclutamiento militar para protestar contra la guerra de Vietnam.

En 1974, Gamboa tomó una foto de Gronk posando como víctima de la violencia de pandillas para llamar la atención sobre la cobertura sensacionalista de los medios sobre el crimen en el Este de Los Ángeles. En el documental, Gamboa afirma que un canal de noticias local transmitió la pieza como una historia real.

El trabajo de ASCO como grupo permaneció en la oscuridad del mainstream. No fue hasta 2011 cuando LACMA montó “ASCO: Elite of the Obscure, A Retrospective, 1972-1887″, la primera retrospectiva en presentar el arte de performance y conceptual del grupo. En exhibición estaba una imagen de Valdez, tomada por Gamboa, de pie sobre el arte de graffiti. La vida le había presentado a ASCO su momento de círculo completo.

“La historia latina siempre ha sido borrada”, lamentó Gutiérrez Senger. ”‘ASCO: Without Permission’ es una historia de ganar una batalla, no una guerra”.

"No Movies" y la representación latina

Una fotografía de 1974 de Valdez muestra a la artista glamorosa con un top dorado, sosteniendo una estatua dorada de una cobra. Había ganado el premio a mejor actriz en los Aztlan No Movie Awards, un espectáculo de premios ficticio que ASCO creó como comentario sobre la falta de representación latina en Hollywood.

El grupo se inspiró en el cine de Hollywood y la cultura popular, pero sabía que la probabilidad de protagonizar películas de estudio era limitada, a menos que quisieran interpretar a una criada, al líder de cártel o al miembro de una pandilla.

“Películas de Hollywood, rock ‘n’ roll. De eso se trataba”, dijo Valdez. “Y por eso respondí de la manera en que lo hice con mi creación artística”.

Gamboa fotografió a Herrón, Gronk y Valdez usando stock de cine para capturar la esencia de sus películas favoritas. La serie se llamó “No Movies” y más tarde inspiró su espectáculo de premios satírico.

Gutiérrez Senger se sintió atraído por esto y rinde homenaje a lo largo del documental presentando a un grupo de jóvenes artistas chicanos, incluidos artistas locales de Los Ángeles como Fabi Reyna y San Cha, en cortometrajes inspirados en el estilo autogestionado característico de ASCO.

“Creo que es una obligación necesaria como latino si estás haciendo películas luchar muy, muy duro para poner a personas de piel morena en pantalla y detrás de la cámara y tratar de crear películas sobre nuestra historia”, dijo Gutiérrez Senger. “Tenemos historias valiosas, y tenemos una historia valiosa”.

“ASCO: Without Permission” incluye testimonios de respetados artistas latinos, incluyendo el actor Michael Peña y el comediante Arturo Castro, quienes han irrumpido en el mainstream pero conocen la importancia de preservar la historia.

“Nuestra historia como latinos no está en los libros de historia. Los movimientos que hemos tenido no están en los libros de historia”, subraya Peña en el documental.

Aunque a menudo parece que el progreso es lento, Valdez dice que los artistas deben continuar expresando sus opiniones y “portarse mal y no pedir permiso”.

“No necesitas permiso para ser tú mismo. No necesitas permiso para ser creativo. No necesitas permiso para ser intelectual”, sostuvo Gamboa. “Y la cosa es que no puedes permitirte ser reprimido o silenciado y o visualmente limitado para presentar obras”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.