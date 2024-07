Documentan 1.200 años de ocupación humana en el Ártico de Canadá

Un estudio reciente proporciona nuevos conocimientos sobre las culturas antiguas del Ártico de Canadá, centrándose en los pueblos Paleo-Inuit y Thule-Inuit a lo largo de miles de años.

Jules Blais, profesor de biología en la Universidad de Ottawa, y un equipo de investigadores detectaron la presencia y los asentamientos humanos en la remota isla Somerset, en el Archipiéalgo ártico canadiense, mediante el análisis de muestras de sedimentos.

El Ártico ha sido el hogar de varias culturas, como los Paleo-Inuit (2500 a. C. a 1250 d. C.) y los Thule-Inuit (1200 a 1500 d. C.). Aunque las evidencias históricas son escasas, este estudio reciente proporciona información valiosa sobre su presencia.

El estudio descubrió evidencia de la presencia de Paleo-Inuit en la isla Somerset donde faltaba. Las innovadoras metodologías de investigación revelaron información detallada sobre la historia humana pasada sin artefactos tradicionales.

El profesor Jules Blais afirma en un comunicado: "Al analizar las muestras de sedimentos de los estanques, pudimos construir historias detalladas de la ocupación del sitio. Esto incluye evidencia clara de la presencia de paleoinuit e indicaciones de que los inuit thule llegaron antes de lo que se había estimado anteriormente".

La investigación utilizó evidencia arqueológica y biomarcadores sedimentarios para estudiar el asentamiento prehistórico en la isla Somerset. Se analizaron núcleos de sedimentos de los estanques de la isla en busca de oligoelementos y compuestos orgánicos. Los resultados mostraron que la población inuit thule aumentó entre los siglos XIII y XV. Los investigadores también detectaron altos niveles de metales como plomo, cobre, zinc y níquel en los sedimentos del siglo XX, lo que sugiere contaminación del aire durante ese tiempo.

Blais afirma: "Utilizamos modelos aditivos generalizados (GAM) y técnicas de datación por radiocarbono para identificar puntos temporales clave en el registro de sedimentos correspondientes a las fechas esperadas de la llegada de los inuit thule y el abandono del sitio. Este enfoque nos permitió detectar períodos de cambio significativo en los indicadores de sedimentos, lo que proporciona un marco cronológico para comprender la historia de la ocupación humana en la isla".

Esta investigación subraya la importancia de los enfoques interdisciplinarios en arqueología y destaca la importancia de los archivos sedimentarios para reconstruir las actividades humanas y las condiciones ambientales del pasado.

Blais explica las implicaciones más amplias del estudio. "El uso de biomarcadores sedimentarios y muestras óseas para descubrir hábitos prehistóricos demuestra la fuerza de los estudios interdisciplinarios. Nuestros descubrimientos no solo mejoran nuestro conocimiento de las comunidades Thule-Inuit y Paleo-Inuit en el Ártico, sino que también demuestran el potencial de las nuevas técnicas arqueológicas".

El estudio se ha publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B.

Europa Press