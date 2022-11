Documentan pulpos arrojando material a otros pulpos

10/11/2022 Secuencia de conducta de un pulpo arrojando escombros. Los pulpos parecen ser capaces de arrojar escombros deliberadamente, a veces a otros pulpos, seg√ļn un estudio publicado en PlOS ONE por Peter Godfrey-Smith de la Universidad de Sydney. POLITICA INVESTIGACI√ďN Y TECNOLOG√ćA GODFREY-SMITH ET AL., 2022, PLOS ONE