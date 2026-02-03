"Documento n.º 1" de China impulsa seguridad alimentaria e innovación en tecnología agrícola
Por Ella Cao y Lewis Jackson
PEKÍN, 3 feb (Reuters) -
China estabilizará la producción de cereales y semillas oleaginosas, diversificará las importaciones agrícolas y aumentará el apoyo a los agricultores, informó el martes la prensa estatal, citando un plan de política rural del Gobierno destinado a garantizar la seguridad alimentaria.
El "documento n.º 1" del Consejo de Estado llega mientras China prepara su próximo plan quinquenal en medio de las fricciones comerciales con los principales proveedores de alimentos, como Estados Unidos y Canadá, así como de la desaceleración económica interna y los retos climáticos.
Aunque China registró una producción récord de cereales el año pasado, sigue dependiendo en gran medida de las importaciones. Las tensiones comerciales, en particular con Estados Unidos, han acelerado los esfuerzos hacia la autosuficiencia, incluidas las inversiones en maquinaria y tecnología de semillas.
"El periodo del 15.º plan quinquenal es una etapa crucial para sentar unas bases sólidas y realizar esfuerzos a gran escala para lograr básicamente la modernización socialista", afirma el documento. "Es necesario abordar las importantes deficiencias en los sectores agrícola y rural y acelerar la construcción de una nación agrícola fuerte".
China tiene previsto fomentar empresas agrícolas competitivas a nivel internacional, apoyar la expansión de las exportaciones agrícolas clave y especializadas, tomar medidas enérgicas contra el contrabando de productos agrícolas y participar activamente en la gobernanza mundial de la agricultura y la alimentación, según el documento.
También esboza medidas para impulsar la innovación agrícola, entre las que se incluyen el fortalecimiento de las plataformas de investigación, el respaldo a las empresas líderes en tecnología agrícola, el avance del cultivo biotecnológico industrializado y la integración de la inteligencia artificial en la agricultura.
Se impulsará el apoyo a los agricultores mediante políticas de precios, subvenciones y seguros, se reforzará la supervisión del mercado y se mantendrán estables los precios de los granos y otros alimentos clave.
China pretende estabilizar la producción de carne de cerdo, vacuno y lácteos, promover el equilibrio entre la oferta y la demanda y apoyar el cultivo de forrajes clave como el maíz para ensilaje y la alfalfa, según el documento.
El sector cárnico se ha visto afectado por el exceso de oferta y los bajos precios, lo que ha reducido los márgenes de los productores. El Gobierno ha puesto en marcha medidas para estabilizar el sector, entre ellas un sistema de cuotas para las importaciones de carne de vacuno y aranceles sobre los productos lácteos de la UE.