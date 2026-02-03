"Documento n.º 1" de China impulsa seguridad alimentaria e innovación en tecnología agrícola

Por Ella Cao y Lewis Jackson

PEKÍN, 3 feb (Reuters) -

China estabilizará la producción de cereales y semillas oleaginosas, diversificará las importaciones ⁠agrícolas y aumentará el apoyo a ⁠los agricultores, informó el martes la prensa estatal, citando un plan de política rural del Gobierno destinado a garantizar la seguridad alimentaria.

El "documento n.º 1" del ⁠Consejo de ‌Estado ​llega mientras China prepara su próximo plan quinquenal en medio de las fricciones comerciales con los ​principales proveedores de alimentos, como Estados Unidos y Canadá, así como de la desaceleración ‌económica interna y los retos climáticos.

Aunque China registró ‌una producción récord de cereales el año ​pasado, sigue dependiendo en gran medida de las importaciones. Las tensiones comerciales, en particular con Estados Unidos, han acelerado los esfuerzos hacia la autosuficiencia, incluidas las inversiones en maquinaria y tecnología de semillas.

"El periodo del 15.º plan quinquenal es una etapa crucial para sentar unas bases sólidas y realizar esfuerzos a gran escala para lograr básicamente la modernización socialista", afirma el documento. "Es necesario abordar las importantes deficiencias en los sectores agrícola ⁠y rural y acelerar la construcción de una nación agrícola fuerte".

China tiene previsto fomentar empresas agrícolas competitivas a nivel internacional, ​apoyar la expansión de las exportaciones agrícolas clave y especializadas, tomar medidas enérgicas contra el contrabando de productos agrícolas y participar activamente en la gobernanza mundial de la agricultura y la alimentación, según el documento.

También esboza medidas para impulsar la innovación agrícola, entre las que se incluyen el fortalecimiento de las plataformas de investigación, el respaldo a las empresas líderes en tecnología agrícola, el ⁠avance del cultivo biotecnológico industrializado y la integración de la inteligencia artificial en la agricultura.

Se impulsará ​el apoyo a los agricultores mediante políticas de precios, subvenciones y seguros, se reforzará la supervisión del mercado y se mantendrán estables los precios de los granos y otros alimentos clave.

China pretende estabilizar la producción de ‍carne de cerdo, vacuno y lácteos, promover el equilibrio entre la oferta y la demanda y apoyar el cultivo de forrajes clave como el maíz para ensilaje y la alfalfa, según el documento.

El sector cárnico se ha visto afectado por el exceso de oferta y los bajos precios, lo que ha reducido ​los márgenes de los productores. El Gobierno ha puesto en marcha medidas para estabilizar el sector, entre ellas un sistema de cuotas para las importaciones de carne de vacuno y aranceles sobre los productos lácteos de la UE. (Reporte de ‍Redacción de Pekín, Ella Cao y Lewis Jackson; editado en español por Javier Leira)