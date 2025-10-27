Dodgers buscan aprovechar la ventaja de la localía ante Azulejos en la Serie Mundial

LOS ÁNGELES (AP) — Los Dodgers de Los Ángeles tienen a los Azulejos de Toronto justo donde los quieren en la Serie Mundial: en casa para tres juegos en tres días.

Con el duelo empatado 1-1, la serie al mejor de siete se reanuda el lunes por la noche, cuando los Dodgers contarán con el apoyo de sus ruidosos fanáticos en un intento por convertirse en el primer equipo en ganar campeonatos consecutivos en las Grandes Ligas desde que los Yankees de Nueva York ganaron tres entre 1998 y 2000.

Los Dodgers vencieron a los Yankees en Nueva York el año pasado para obtener su octavo título de la Serie Mundial. El único campeonato que consiguieron en casa fue en el Dodger Stadium en 1963.

Veinte horas después de salir del campo bajo el techo cerrado del Rogers Centre, los Azulejos entrenaron el domingo en el Dodger Stadium bajo cielos nublados que oscurecían las montañas de San Gabriel. Llegaron a su hotel a las cuatro de la mañana.

El manager de los Dodgers, Dave Roberts, no llegó al estadio hasta las cinco de la tarde debido a retrasos en el vuelo.

El tres veces ganador del Premio Cy Young, Max Scherzer, abrirá el tercer juego para los Azulejos a los 41 años y 82 días. Esperan que pueda replicar su actuación en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, cuando Scherzer mantuvo a los Marineros de Seattle en dos carreras durante cinco entradas y dos tercios.

“Obviamente, con la edad, no tienes lo mismo. Sé que no tienen la misma confianza en él como solían tener. Pero, hombre, sigue siendo un gran competidor. Va a ser una prueba difícil para nosotros de todos modos porque quiere ganarnos con muchas ganas", expresó Roberts.

Los fanáticos de los Dodgers tienen su propio recuerdo de Scherzer, y no es bueno. Estaba programado para comenzar para Los Ángeles en el sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2021, pero fue descartado a última hora debido a fatiga en el brazo. Los Dodgers perdieron ante los Bravos de Atlanta esa noche y fueron eliminados.

“No miraría hacia atrás en absoluto para buscar motivación. Tengo mucha motivación. Estoy aquí para ganar y tengo un vestuario lleno de chicos que también quieren ganar”, señaló Scherzer.

Scherzer y Shane Bieber, quien comenzará el cuarto juego, se convertirán en el octavo dúo de ex ganadores del Cy Young en comenzar juegos consecutivos de la Serie Mundial para un equipo, según el Elias Sports Bureau.

Tyler Glasnow comienza el lunes para los Dodgers, un equipo al que apoyó mientras crecía a unas 30 millas de distancia en Santa Clarita. Ha permitido una carrera y siete imparables con 18 ponches, ocho bases por bolas y una efectividad de 0.68 en tres apariciones esta postemporada.

“Es muy sentimental y asombroso”, dijo, “pero creo que eso es algo en lo que reflexionaré más y me concentraré y realmente sentiré las emociones de ello tal vez cuando todo esto termine.

Solo estoy tratando de trabajar y hacerlo bien”.

Toronto jugó tres partidos como visitante en tres días en la Serie de Campeonato de la Americana contra Seattle. Los Azulejos ganaron los dos primeros y perdieron el tercero, y ganaron en siete juegos para obtener su primer viaje a la Serie Mundial desde 1993.

El bullpen de los Dodgers tuvo una efectividad de 5,26 en septiembre, la tercera peor en la Nacional ese mes. Sus relevistas desperdiciaron múltiples ventajas tardías y permitieron 12 jonrones.

Roberts mencionó que planea limitar el uso del novato lanzador Roki Sasaki a la novena entrada.

Bo vuelve a ser titular

Bo Bichette de Toronto comenzará en la segunda base el lunes. Se ponchó como bateador emergente en la séptima entrada de una derrota 5-1 en el segundo juego y se quedó en la segunda base.

“Se sintió bien al salir. Creo que con cada día que pasa, probablemente se acercará lo más posible a la normalidad en esta etapa del año”, comentó Schneider.

Bichette es un campocorto All-Star en dos ocasiones y el juego inaugural del viernes fue su primera vez en la segunda base desde un juego en Triple-A en 2019. Se fue de 1-2 con una base por bolas en una victoria 11-4 en el primero, su primera acción desde que se torció la rodilla el 6 de septiembre contra los Yankees.

