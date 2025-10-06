Dodgers, campeones de la Serie Mundial, toman el control ante Filis rumbo al segundo juego

FILADELFIA (AP) — Los Filis tenían a Shohei Ohtani contra las cuerdas en el montículo y atado en el plato mientras la estrella de dos vías de los Dodgers parecía perder el aire de invencibilidad que lo rodea.

Ohtani, el estelar, se recuperó, con un swing y un fallo a la vez contra una serie de All-Stars en la alineación de los Filis.

Trea Turner, Kyle Schwarber y Bryce Harper desaparecieron nuevamente en los playoffs en el primer juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional, con un esfuerzo combinado de 11-1 con seis ponches y sin carreras impulsadas en la derrota 5-3.

El segundo de la serie es el lunes en el Citizens Bank Park, el bullicioso estadio conocido por sus supuestas cuatro horas de infierno que se supone que alteran los nervios incluso de los jugadores más templados.

Incluso un tres veces MVP como Ohtani —quien se ponchó cuatro veces el sábado por la noche— reconoció antes del juego que estaba un poco ansioso por enfrentar a los fanáticos.

Los Filis han desperdiciado la ventaja de jugar en casa con cuatro derrotas en sus últimos cinco juegos de postemporada en casa. Así que entran al duelo con bates fríos, han perdido ese empuje extra que usualmente proporcionan 45.000 fanáticos y tienen que intentar recuperarse en playoffs contra los campeones reinantes de la Serie Mundial y el dos veces ganador del Premio Cy Young, Blake Snell.

"No siento ninguna presión extra", dijo el domingo el manager de los Filis, Rob Thomson.

Él podría no sentirlo, pero la base de fanáticos sí, especialmente con poco margen de error —o bolas fáciles de Matt Strahm— en la serie al mejor de cinco.

Ohtani retiró a 15 de los últimos 17 bateadores que enfrentó, y Turner, Schwarber y Harper se fueron de 9-0 con cinco ponches contra el derecho.

Snell, quien se perdió cuatro meses de su primera temporada en Los Ángeles por inflamación en el hombro, ponchó a un máximo de temporada de 12 en siete entradas en un inicio de septiembre contra los Filis.

Snell tomó la pelota la semana pasada en el inicio de la Serie de Comodines y ponchó a nueve en siete sólidas entradas. Retiró a sus primeros ocho bateadores en su primer inicio de playoffs desde 2022, cuando estaba con los Padres de San Diego. Snell igualó su máximo de postemporada en ponches en el inicio de postemporada más largo de su carrera.

Tiene un récord de 5-3 con una efectividad de 3,23 en 13 apariciones de playoffs en su carrera (11 como titular).

"Me siento bien con Snell lanzando mañana", dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts.

Aquí hay más buenas noticias para los Dodgers, ya favoritos en las apuestas para ganar el juego y la serie, según BetMGM Sportsbook.

Harper va de 1 de 11 con un jonrón y dos carreras impulsadas de por vida contra Snell.

Schwarber, el campeón de jonrones y carreras impulsadas de la Liga Nacional, tiene dos de 12 con un jonrón y tres carreras impulsadas, y Turner es moderadamente mejor con cuatro de 17 con tres carreras impulsadas en 20 apariciones al bate contra Snell.

“Al igual que con todo lo demás, vamos a enfrentarlo de frente y estaremos emocionados de entrar al clubhouse y volver al campo para jugar otro juego importante aquí", dijo Schwarber el sábado por la noche. "De eso se trata esto. Esto nunca va a ser fácil. Estás enfrentando a los mejores de los mejores aquí. Depende de nosotros poder hacer los ajustes y salir ahí y sentir que estamos haciendo todo lo posible para ponernos en posición de ganar un juego de béisbol”.

Jesús Luzardo (15-7, 3,92 ERA) inicia el Juego 2 para los Filis.

Bader se siente mejor

El jardinero de los Filis, Harrison Bader, podría participar en el segundo juego después de salir del primero con una lesión en la ingle.

Thomson dijo el domingo que las imágenes no mostraron un desgarro o distensión mayor en la ingle de Bader. Thomson dijo que los Filis tendrían una mejor idea el lunes si Bader, quien se estableció en el jardín central y se convirtió en un favorito de los fanáticos hacia el final, podría comenzar o al menos ser utilizado como bateador emergente.

Cuatro horas de infierno en Filadelfia

Zack Wheeler recibió una ovación atronadora cuando el as, marginado por complicaciones de un coágulo de sangre, regresó con el uniforme completo para las presentaciones de la lista. Los fanáticos de los Filis se volvieron locos cuando el miembro del Salón de la Fama Mike Schmidt realizó el primer lanzamiento y nunca dejaron de abuchear a Ohtani — abucheos tan fuertes que ahogaron el video de promoción previo al juego que se reproducía en la pantalla grande.

Sin embargo, perdieron por cuarta vez en los últimos cinco juegos de playoffs en casa (ganaron 12 de 14 antes de esta racha actual) y perdieron el primer juego en una temporada en la que tuvieron un récord de 55-26 en casa.

¿Podría ser que los Filis están sintiendo la presión de la postemporada para impresionar en casa?

“No lo creo. No lo siento", dijo Thomson. "Nuestras multitudes han sido excepcionales. Fue realmente ruidoso y bullicioso y rabioso anoche, tal como son nuestros fanáticos normales de playoffs”.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes