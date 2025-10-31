Dodgers en riesgo de eliminación ajustan alineación antes de sexto juego de Serie Mundial en Toronto

TORONTO (AP) — A una derrota de la eliminación, los Dodgers de Los Ángeles reorganizaron el viernes su alineación nuevamente para el sexto juego de la Serie Mundial en Toronto.

Después de moverse del segundo al tercer lugar en el orden de bateo el miércoles en el quinto juego, el campocorto Mookie Betts cayó al cuarto puesto el viernes cuando enfrentaba al derecho de los Azulejos, Kevin Gausman.

El quinto encuentro marcó la primera vez desde 2021 que Betts comenzó pero no estuvo en uno de los dos primeros lugares en la alineación de Los Ángeles. Betts se ha ido de 23-3 sin carreras impulsadas y sin extrabases en el Clásico de Otoño.

El receptor Will Smith estaba programado para batear segundo por segundo juego consecutivo. Freddie Freeman se movió del cuarto al tercer lugar.

El manager de los Dodgers, Dave Roberts, dijo que quería darle al bateador inicial Shohei Ohtani, a Smith y a Freeman la oportunidad de embasarse antes de Betts. Agregó que Betts tuvo una buena sesión de práctica el jueves, día de descanso.

"El lugar donde está su swing mecánicamente es tan bueno como ha estado en una semana", afirmó Roberts. "Realmente me siento bien al respecto".

Tommy Edman se movió de la segunda base al jardín central. Será su primera aparición de inicio en el jardín esta postemporada, y estaba programado para batear octavo. El venezolano Miguel Rojas jugaba de inicio la Serie Mundial en la segunda base, bateando noveno.

"Realmente quería a Miggy allí", comentó Roberts. "Ha sido un tipo clave para nuestro club este año y siento que tenerlo en la alineación infunde algo de intensidad y energía extra, también en el lado defensivo".

Los Dodgers reorganizaron su alineación antes del quinto juego pero sólo lograron cuatro hits en una derrota por 6-1. Los Ángeles tuvo seis hits en una derrota por 6-2 en el cuarto duelo.

Los Ángeles está bateando .236 como equipo en 15 juegos este octubre. Los bateadores de los Dodgers se han ponchado 148 veces en 533 turnos al bate.

Roberts también dijo que Ohtani no estaría disponible para lanzar el viernes. El astro japonés sufrió la derrota el martes en el cuarto juego, permitiendo cuatro carreras y seis hits en seis entradas.

