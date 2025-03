Doechii es nombrada Mujer del Año 2025 por Billboard

La rapera en ascenso Doechii es nombrada Mujer del Año 2025 de Billboard, ingresando a un grupo que incluye a Taylor Swift, SZA, Lady Gaga y la homenajeada del año pasado, Karol G.

La noticia llega apenas un mes después de que Doechii ganara el Grammy al mejor álbum de rap, siendo la tercera mujer en ganar en esa categoría.

Cuando llegó el momento de dar su discurso de agradecimiento, sus lágrimas fueron inmediatas. “Esta categoría se introdujo en 1989. Dos mujeres han ganado, Lauryn Hill —” dijo, corrigiéndose. “Tres mujeres han ganado. Lauryn Hill, Cardi B y Doechii.”

Ahora será honrada como Mujer del Año en los Premios Billboard a las Mujeres en la Música el 29 de marzo. Otras homenajeadas anteriores incluyen a Madonna, Cardi B, Billie Eilish, Selena Gomez y Ariana Grande.

En 2024, The Associated Press nombró el mixtape de Doechii, “Alligator Bites Never Heal,” como uno de los mejores álbumes del año — una mezcla versátil que oscila entre el romance de su suave R&B y la agudeza de sus rimas.

“Doechii está arrasando en la cultura pop, convirtiéndose este año en la tercera mujer en la historia en ganar un Grammy al mejor álbum de rap, y deslumbrando a los fans de todos los géneros musicales con sus impresionantes actuaciones, letras ultra-honestas y un sonido, estilo y espíritu absolutamente únicos,” dijo Hannah Karp, editora en jefe de Billboard, en un comunicado. “Estamos emocionados de celebrar a Doechii y apoyar su continuo éxito.”

Otros galardonados en los Premios Billboard a las Mujeres en la Música incluyen a aespa, Ángela Aguilar, Erykah Badu, GloRilla, Gracie Abrams, Jennie de Blackpink, Megan Moroney, Meghan Trainor, Muni Long y Tyla.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo en el YouTube Theater en Hollywood Park en Los Ángeles, presentada por Laverne Cox.

Billboard Mujeres en la Música se transmitirá en vivo el 29 de marzo a las siete de la tarde hora del Pacífico en VIZIO WatchFree+.

Las entradas ya están a la venta en Ticketmaster.com.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.