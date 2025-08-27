Dólar avanza con la atención puesta en la Fed, mientras la política francesa empaña al euro

(.)

Por Jaspreet Kalra

MUMBAI, 27 ago (Reuters) - El dólar se fortalecía frente a las principales divisas el miércoles, ya que los inversores centraban su atención en los próximos datos económicos de Estados Unidos en busca de pistas sobre la política monetaria, a pesar de que persiste la preocupación por la independencia de la Reserva Federal.

* El euro tocaba su nivel más bajo desde el 6 de agosto y bajaba un 0,4% a US$1,1595. La libra esterlina cedía un 0,3% a US$1,3442 y el franco suizo y el yen japonés retrocedían ambos alrededor de un 0,4% frente al dólar.

* Aunque el dólar parece haberse sacudido las preocupaciones inmediatas sobre la independencia de la Fed que siguieron al intento del presidente estadounidense Donald Trump el lunes de despedir a la gobernadora Lisa Cook, la curva de rendimiento del Tesoro estadounidense se ha empinado.

* El abogado de Cook dijo más tarde que presentaría una demanda para evitar su destitución, dando inicio a lo que podría ser una larga batalla legal.

* Lee Hardman, analista senior de divisas de MUFG, dijo que la resistencia del dólar estadounidense podría reflejar que el mercado está esperando la confirmación, a través de los datos de nóminas no agrícolas de agosto y los informes de inflación, de que la Fed "seguirá adelante con los planes de reanudar los recortes de tasas el próximo mes".

* Desde su regreso a la Casa Blanca este año, Trump ha presionado sin descanso al banco central para que baje las tasas de interés.

* El rendimiento del Tesoro estadounidense a dos años, que suele reflejar las expectativas de tipos a corto plazo, tocó fondo el miércoles en el 3,6450%, su nivel más bajo desde el 1 de mayo, mientras que el rendimiento de su homólogo a 30 años subió por última vez 5 puntos básicos, hasta el 4,9562%.

* Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados monetarios están valorando en un 88% la posibilidad de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en septiembre.

* Por otra parte, los acontecimientos políticos en Francia son el foco para el euro mientras el primer ministro, Francois Bayrou, lucha por salvar a su gobierno minoritario antes de un voto de confianza del 8 de septiembre por los recortes presupuestarios.

* La mayoría de los franceses quieren nuevas elecciones parlamentarias y presidenciales, según mostraron encuestas de opinión el miércoles.

(Reporte de Jaspreet Kalra; edición de Shri Navaratnam, Sam Holmes, Sharon Singleton y Barbara Lewis. Editado en español por Natalia Ramos)