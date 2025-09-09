Dólar cae a menor nivel en siete semanas; pesimismo sobre empleo refuerza apuestas por recorte de la Fed

Por Jaspreet Kalra

MUMBAI, 9 sep (Reuters) - El dólar alcanzó el martes su nivel más bajo en siete semanas mientras los inversores alistan la revisión de los datos estadounidenses que podrían apuntar a un mercado laboral en peor forma de lo que se pensaba inicialmente, lo que reforzaría argumentos a favor de recortes aún mayores de tasas de la Fed.

* El dólar cayó un 0,7% frente al yen japonés hasta 146,32, su nivel más bajo desde mediados de agosto, mientras que la libra esterlina subió un 0,2% hasta US$1,3558. El euro cayó a US$1,1752, tras tocar su nivel más alto desde el 24 de julio.

* La noticia publicada por Bloomberg de que los responsables del Banco de Japón creen que es posible que la tasa de interés de referencia vuelva a subir este año también contribuyó a impulsar la divisa nipona.

* Frente a una cesta de pares, el dólar cayó a un mínimo de 97,25, su nivel más bajo desde finales de julio, antes de la publicación de las revisiones preliminares de referencia para los datos de empleo que abarcan el período comprendido entre abril de 2024 y marzo de 2025.

* Los economistas prevén una revisión a la baja de hasta 800.000 puestos de trabajo, lo que podría indicar que la Reserva Federal está retrasada en sus esfuerzos por lograr el máximo empleo.

* Si bien los datos de las revisiones del empleo podrían aumentar las expectativas de un recorte exagerado de las tasas, los datos de inflación que se publicarán a finales de semana también podrían moderar esas expectativas, dijo Chaar.

* El miércoles se publicarán los datos sobre la inflación de los precios a la producción en Estados Unidos, seguidos el jueves por la inflación de los precios al consumo. Estos datos servirán para calibrar el impacto de los aranceles en los precios de la mayor economía del mundo.

* Las expectativas de los operadores de una flexibilización más agresiva de la Fed están aumentando gradualmente. Los mercados monetarios han descontado plenamente un recorte de 25 puntos básicos, y la probabilidad de una reducción más grande de 50 puntos básicos también ha aumentado, hasta casi el 12%, según la herramienta FedWatch de CME. (Reporte de Gregor Stuart Hunter y Jaspreet Kalra. Edición de Sam Holmes, Sonali Paul y Jan Harvey)