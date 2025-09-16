Dólar cae a mínimos de cuatro años frente al euro a la espera de la Fed

Por Joice Alves

LONDRES, 16 sep (Reuters) - El dólar caía de manera generalizada el martes hundiéndose a mínimos de cuatro años frente al euro, ya que los inversores reafirmaban sus apuestas a un recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal esta semana.

* El euro subía un 0,64%, a US$1,1835, su nivel más alto al menos desde septiembre de 2021. El índice dólar, que compara la divisa estadounidense con una cesta de seis divisas principales, caía un 0,6%, a 96,787, su nivel más bajo desde el 3 de julio.

* El dólar, que se estabilizó en los últimos meses tras una importante caída a principios de año, se ha visto sometido a una renovada presión vendedora a medida que han subido las expectativas de que la Fed vuelva a recortar las tasas y de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovó sus llamados a una flexibilización monetaria agresiva.

* Los mercados esperan un recorte de tasas de 25 puntos básicos el miércoles, y los datos del mercado laboral, que se están suavizando rápidamente, han sido el principal motor del aumento de las apuestas a una relajación monetaria en las últimas semanas.

* "El dólar está cotizando con un tono fuerte en general, ya que los inversores se preparan para un mensaje pesimista en el acta de votación del miércoles, el resumen de las proyecciones económicas y la conferencia de prensa", dijo Karl Schamotta, estratega jefe de mercado de Corpay.

* "Se considera que Jerome Powell y compañía minimizan los riesgos de inflación y expresan un claro sesgo hacia el apoyo a los mercados laborales -algo que podría ayudar a preparar el escenario para una secuencia de recortes en los próximos meses- y los operadores se están posicionando para movimientos asimétricos en la mayoría de los principales pares de divisas", dijo Schamotta.

* La libra esterlina subió un 0,4%, a US$1,36530, su nivel más alto en dos meses, después de que el martes se conoció que el mercado laboral británico ha perdido un poco más de fuelle, lo que podría aliviar la preocupación del Banco de Inglaterra por las persistentes presiones inflacionistas.

* Se espera que el Banco de Inglaterra mantenga las tasas de interés esta semana.

* El euro se vio apoyado el martes por los datos que mostraron que la producción industrial de la zona euro subió ligeramente en julio, confirmando la opinión de que el sector está resistiendo a pesar de las tensiones comerciales, aunque su ritmo de expansión sea anémico.

* Frente al yen, el dólar cayó un 0,5% hasta 146,76, antes de la reunión de política monetaria del Banco de Japón del viernes, en la que los mercados esperan que el banco central mantenga las tasas en el 0,5%.

