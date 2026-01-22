Dólar cae al aliviarse preocupaciones sobre Groenlandia y tras datos optimistas en EE. UU.

Por Stefano Rebaudo y Hannah Lang

22 ene (Reuters) - El dólar bajó el jueves, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó las amenazas arancelarias y descartó tomar Groenlandia por la fuerza, lo que ayudó a calmar el nerviosismo de los mercados

* El informe de gastos de consumo personal -el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal-, mostró que el gasto de los consumidores estadounidenses aumentó con solidez en octubre y noviembre, lo que probablemente mantiene a la economía en camino de un tercer trimestre consecutivo de fuerte crecimiento

* El gasto de los consumidores, que representa más de dos tercios de la actividad económica estadounidense, subió un 0,5%, tras aumentar en el mismo margen en octubre, según informó el Departamento de Comercio. Los economistas consultados por Reuters habían previsto que el gasto de los consumidores aumentara un 0,5% en noviembre

* El billete verde sumó un 0,35% el miércoles frente al euro tras los comentarios de Trump sobre Groenlandia, después de perder algo menos de un 1% entre el lunes y el martes

* El jueves, el billete verde cedió un 0,5% a 1,1744 unidades, y perdía un 0,69% frente al franco suizo, a 0,7899 unidades

* El yen seguía bajo presión después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, convocó esta semana elecciones anticipadas y prometió medidas para relajar la política fiscal. La divisa japonesa se debilitaba un 0,07%, a 158,42 unidades por dólar, cerca del mínimo de 18 meses de 159,45 tocado la semana pasada

