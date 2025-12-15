Dólar cae ante el yen a la espera de datos de EEUU, decisión de tasas del Banco de Japón

Por Chibuike Oguh y Amanda Cooper

NUEVA YORK/LONDRES, 15 dic (Reuters) - El yen se fortalecía el lunes antes de una probable alza de tasas en Japón a fines de esta semana, que estará cargada de decisiones de bancos centrales y datos clave de Estados Unidos que podrían ayudar a dar forma a las perspectivas de la política monetaria a corto plazo de la Reserva Federal.

* El dólar caía un 0,05% frente a la divisa nipona y cotizaba justo por debajo de las 155 unidades por billete verde, después de que el Banco de Japón dijo que la mayoría de las empresas japonesas encuestadas prevén aumentar los salarios en el ejercicio fiscal 2026 aproximadamente al mismo ritmo que en el año en curso.

* Por otra parte, un sondeo muy vigilado mostró que la confianza empresarial de los grandes fabricantes japoneses alcanzó su nivel más alto en cuatro años en los tres meses anteriores a diciembre.

* El mercado da casi por segura una subida de tasas el viernes, lo que da al yen una ventaja sobre el dólar, que podría verse mermada por las expectativas de nuevos recortes de tasas en Estados Unidos a principios del próximo año.

* Por otra parte, el Banco de Inglaterra (BoE) y el Banco Central Europeo (BCE) también fijarán su política monetaria esta semana.

* Los mercados han descontado casi totalmente un recorte por parte del Banco de Inglaterra, ya que la inflación británica está mostrando finalmente algunos signos de relajación, mientras que las expectativas son que el BCE mantenga las tasas sin cambios.

* Los operadores han empezado a especular con la posibilidad de que el BCE suba los tipos en 2026.

* La libra esterlina cotizaba estable en 1,33925 dólares, mientras que el euro subía un 0,21% en 1,176325 dólares.

* En Estados Unidos se publicarán una serie de datos retrasados por el cierre del Gobierno, que darán a los inversores una visión muy esperada de la mayor economía del mundo, con el informe de empleo de noviembre el martes y las cifras de inflación el jueves.

* Una Fed dividida recortó las tipos la semana pasada, pero su presidente, Jerome Powell, señaló que es improbable que los costos de endeudamiento bajen más a corto plazo, mientras los responsables a cargo de la política monetaria esperan más claridad sobre la economía. (Reporte adicional de Rae Wee; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)