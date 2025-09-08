Dólar cae ante la perspectiva de un recorte de tasas, y el yen, por la incertidumbre política

Por Amanda Cooper y Gertrude Chavez-Dreyfuss

LONDRES/NUEVA YORK, 8 sep (Reuters) -

El dólar caía el lunes, tras el débil informe de empleo estadounidense del viernes que reforzó las expectativas de un recorte de tasas de la Reserva Federal este mes, mientras que el yen retrocedía fuertemente después de que el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, anunció su dimisión el fin de semana.

* La atención de los mercados también se centrará en la votación de confianza del primer ministro francés, François Bayrou, que se espera que pierda. El anuncio de la votación, convocada por el propio Bayrou, ha sumido a la segunda economía de la zona euro en una crisis política aún mayor.

* El domingo, Ishiba anunció su dimisión, lo que podría abrir un largo periodo de incertidumbre política en la cuarta economía del mundo y el país industrializado más endeudado.

* El yen se debilitaba bruscamente. El dólar subía un 0,2%, a 147,695 yenes. La divisa nipona también cayó a su nivel más bajo en más de un año frente al euro, que subía un 0,3% en el día, a 173,25 yenes.

* Sin embargo, la atención del mercado se centró en el dólar estadounidense, después de que las nóminas no agrícolas del viernes apoyaron las apuestas a que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en su reunión de este mes.

* "La fuerza motriz del mercado de divisas sigue siendo el dólar y los acontecimientos en Estados Unidos", dijo Marc Chandler, estratega jefe de mercado de Bannockburn Forex.

* La libra esterlina subía un 0,2%, a US$1,3534, tras ganar más de un 0,5% el viernes, mientras que el euro ganaba un 0,2%, a US$1,1741, tras alcanzar el viernes un máximo de más de un mes.

* El índice del dólar bajaba un 0,3% hasta 97,6, tras haber perdido más de un 0,5% el viernes. (Reporte de Rae Wee; Editado en español por Juana Casas)